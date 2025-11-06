डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ठगी करने वाला गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे

दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ चलाए गए स्पेशल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की है. इस अभियान के तहत पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में छापेमारी कर छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो देशभर में ऑनलाइन ठगी और डिजिटल फ्रॉड के मामलों में शामिल थे.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान उन साइबर नेटवर्क्स को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया, जो लोगों को डिजिटल जाल में फंसाकर लाखों रुपये की ठगी करते थे. पुलिस ने रणहोला एक्सटेंशन से गुलफाम अंसारी (25) को गिरफ्तार किया है.

ब्लैकमेल करने का आरोप

आरोपी ने एक महिला के निजी वीडियो लीक कर ब्लैकमेल किया और तीन लाख रुपये की मांग की. उसने फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर महिला के रिश्तेदारों और दोस्तों को वीडियो भेजे. पुलिस ने उसके पास से सात मोबाइल फोन, तीन एटीएम कार्ड, दो चेकबुक और दो सिम कार्ड बरामद किए.

वहीं फरीदाबाद (बल्लभगढ़) से दो आरोपियों शिवा (19) और पुनीत उर्फ साहिल (22) को गिरफ्तार किया गया. दोनों ने खुद को कानून प्रवर्तन अधिकारी बताकर एक महिला को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर धमकाया और 11.75 लाख की ठगी की.

जयपुर से भी हुई गिरफ्तारी

ठगी के ही मामले में ही जयपुर से अंकित सोनकरिया को गिरफ्तार किया गया, जो फर्जी वर्क-फ्रॉम-होम जॉब स्कैम चला रहा था. उसने एक महिला को लोकेशन रिव्यू करने के नाम पर 2.74 लाख ठग लिए थे. अलीगढ़ के रहने वाले लवलेश कुमार (22) और हरभजन (24) को गिरफ्तार किया गया.

दोनों ने फर्जी “BSES मीटर वेरिफिकेशन” APK फाइल भेजकर लोगों के बैंक डिटेल चुराए. एक शिकायतकर्ता से 16.52 लाख की ठगी हुई, जिसमें से 6 लाख आरोपी खातों से ट्रेस किए गए हैं.

