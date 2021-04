कोरोना: अरविंद केजरीवाल बोले- 10 मई तक दिल्ली में तैयार होंगे 1200 आईसीयू बेड्स

कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में बेड्स की कमी लगातार बढ़ती जा रही है. इस बीच अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाकर बेड्स की व्यवस्था की जा रही है. मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐसे ही एक कोविड सेंटर का दौरा किया, जीटीबी अस्पताल के बाहर इस सेंटर को बनाया जा रहा है.



अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है कि दिल्ली में कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं, अधिकतर मरीजों को ऑक्सीजन बेड्स चाहिए. दिल्ली में अभी आईसीयू बेड्स खत्म हो गए हैं, जीटीबी अस्पताल के पास रामलीला मैदान में 500 बेड्स, दिल्ली के मेन रामलीला मैदान में 500 बेड्स और 200 बेड्स राधा स्वामी सेंटर में बन रहे हैं.

Visited LNJP hospital. We are making another 500 ICU beds at Ramlila grounds opposite LNJP. pic.twitter.com/LMuKeW7JFO