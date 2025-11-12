scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली ब्लास्ट: लाल किला के पास गुजरी थी आतंकी मुजम्मिल की कार, आतंकी हमले की थी प्लानिंग

दिल्ली ब्लास्ट केस में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े डॉ मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है. जांच में पता चला कि वह कई बार लाल किले के पास गया था. डॉ अदील, डॉ शाहीन और उनके भाई परवेज़ सईद सहित नेटवर्क की जांच जारी है.

Advertisement
X
हमले का प्लान कर रहे थे आतंकी (Photo: AFP)
हमले का प्लान कर रहे थे आतंकी (Photo: AFP)

दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जैश टेरर मॉड्यूल का सदस्य मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है. जांच में पता चला है कि कार को कई बार लाल किले के पास ट्रैक किया गया है. उसके फोन का डंप डेटा खंगालने पर यह खुलासा हुआ कि मुजम्मिल जनवरी महीने में कई बार लाल किले के पास गया था. एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि क्या मुजम्मिल और उमर ने लाल किले की रेकी की थी.

गिरफ्तार डॉक्टरों से पूछताछ में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है. डॉ शाहीन ने बताया कि उसका भाई परवेज़ सईद भी उसी चैट ग्रुप में शामिल था, जिसमें मुजम्मिल और अदील थे.

डॉ मुजम्मिल, डॉ अदील और डॉ शाहीन को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. ये सभी डॉक्टर अल-फलाह मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में एक साथ काम करते थे. श्रीनगर में पूछताछ के दौरान शाहीन शाहिद ने स्वीकार किया कि फरार डॉ उमर अक्सर देशभर में आतंकी हमलों की योजना पर चर्चा करता था, और ये लोग काम के बाद आतंकी गतिविधियों पर बैठकों में चर्चा करते थे.

सम्बंधित ख़बरें

Innocent lives were lost, why this terror?
दिल्ली ब्लास्ट: ई-रिक्शा चालक की भी मौत, सुनिए परिवार क्या बोला 
congress starts political game before delhi blast investigation completes
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कांग्रेस पर क्यों भड़के गौरव वल्लभ 
Prime Minister of India and King of Bhutan lead prayers after Delhi blast
भूटान में भारत के राजदूत ने दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहा?  
Faridabad White Collar Terror Module included Dr. Adil Rathar, Dr. Muzammil Ganai, Dr. Umar Nabi and Dr. Shaheen, who were conspiring to terrorize the country
J&K पुलिस ने कैसे देश को दहलने से बचाया? JeM के पोस्टर से दिल्ली ब्लास्ट तक... पूरी टाइमलाइन 
BJP के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल हैं CM मोहन यादव.
'दिल्ली ब्लास्ट के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे', CM मोहन यादव का भरोसा  
delh blast
(Photo: AFP)

कश्मीर पुलिस पहुंची लखनऊ
 
डॉ शाहीन के भाई परवेज़ सईद को जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने मंगलवार को लखनऊ पहुंचकर हिरासत में लिया है. हालांकि, उसके पास से कोई बड़ी बरामदगी नहीं हुई. एटीएस के सूत्रों के मुताबिक, यह संभावना है कि परवेज़ ने एटीएस की छापेमारी से पहले ही गिरफ्तारी की आशंका में विस्फोटक सामग्री नष्ट कर दी हो.

Advertisement

यह भी पढ़ें: दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर-2? आज पीएम मोदी की इस अहम बैठक पर सबकी नजरें

एनआईए कर रही जांच

दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास सोमवार शाम करीब 6:50 बजे एक हुंडई i20 कार में भीषण विस्फोट हुआ, जिसमें दस लोगों की मौत हो गई और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. यह धमाका उस वक्त हुआ, जब कार रेड लाइट पर रुकी थी. एजेंसियों को शक है कि यह एक सुनियोजित आतंकी हमला था, इसलिए उन्होंने एफआईआर में यूएपीए (UAPA) भी लगाया है. फॉरेंसिक टीमों ने इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की ताकत का पता लगाने के लिए कार के पुर्जों और गैस सिलेंडर के टुकड़ों सहित 42 साक्ष्य इकट्ठा किए हैं. पूरे देश में अलर्ट जारी रहने की वजह से एनआईए ने औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में ले ली है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement