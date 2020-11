राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में तेज हवाओं के चलते आज (गुरुवार) कुछ इलाकों में प्रदूषण के स्‍तर में बुधवार के मुकाबले मामूली सुधार रिकॉर्ड किया गया है. हालांकि, AQI अभी भी 'बेहद खराब' श्रेणी में है. जो चिंता का विषय है. दिल्ली के कुछ इलाकों में कल देर शाम तेज हवाओं के चलते एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बेहतर हुआ है.

SAFAR के अनुसार, आज दिल्‍ली का ओवरआल AQI 369 दर्ज किया गया है जो 'बेहद खराब' स्‍तर में ही आता है. आरके पुरम 265, आनंद विहार 287, सोनिया विहार 261, नोएडा सेक्टर 125 में 258 और नोएडा सेक्टर 62 में 206 AQI रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, 27 और 28 नवंबर को प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में रह सकता है.

दिल्ली के PM 2.5 प्रदूषकों में पराली जलाने की भागीदारी बुधवार को 2 फीसदी रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बुधवार को सुबह 401 दर्ज किया गया था जो शाम को और खराब होकर 415 हो गया.

बता दें कि 0 से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच AQI 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है.

इससे पहले, मौसम विभाग ने जानकारी दी थी कि राजधानी में 26 नवंबर के बाद से बारिश की संभावना है. इस माह पहले हुई बारिश के बाद AQI के स्‍तर में सुधार हुआ था, उम्‍मीद है कि बारिश के बाद दिल्‍ली की हवा में कुछ और सुधार होगा. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली के आसपास के इलाकों जैसे पानीपत, करनाल, जींद, सफीदों, नरवाना, राजौंद, कैथल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, गन्नौर, यमुनानगर (हरियाणा), कंधला, बड़ौत, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर और देवबंद में भी हल्‍की बारिश से ठंड बढ़ने के आसार हैं.

26-11-2020; 0110 IST: Light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Panipat, Karnal, Jind, Safidon, Narwana, Rajaund, Kaithal, Kurukshetra, Sonipat, Gannaur, Yamunanagar(Haryana), Kandhla, Baraut, Hapur, Shamli, Muzaffarnagar, Deoband,