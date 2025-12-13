scorecardresearch
 
दिल्ली में AQI 400 पार, CAQM ने लागू किया GRAP-3, सख्त पाबंदियां शुरू

दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है. जिसके चलते सीएक्यूएम ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.

दिल्ली में GRAP-3 लागू. (Photo: ITG)

दिल्ली और एनसीआर में वायु गुणवत्ता में अचानक आई गंभीर गिरावट के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. प्रदूषण का स्तर लगातार खराब होने और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 के पार पहुंचने के चलते यह फैसला लिया गया.

CAQM के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण से आम जनजीवन पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है. खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए हालात चिंताजनक बने हुए हैं. इसी को देखते हुए GRAP-3 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए गए हैं, ताकि प्रदूषण के स्रोतों पर तुरंत लगाम लगाई जा सके.

यह भी पढ़ें: दिल्ली 'गैस चैंबर' में तब्दील, AQI 400 के पार, ITO समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता 'गंभीर'

GRAP-3 के तहत प्रमुख प्रतिबंध

  • गैर-आवश्यक निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक
  • डीजल जनरेटर सेट के उपयोग पर सख्त पाबंदी
  • उद्योगों और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर कड़ी निगरानी
  • सड़कों पर धूल नियंत्रण के लिए यांत्रिक सफाई और पानी का छिड़काव तेज
  • लोगों को सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने की सलाह

CAQM ने राज्य सरकारों को दिए ये निर्देश

CAQM ने सभी संबंधित विभागों और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रतिबंधों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें. साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे निजी वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें व प्रदूषण कम करने में सहयोग दें. विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों, कम हवा की गति और स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के चलते हालात और बिगड़ सकते हैं. ऐसे में यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं.

---- समाप्त ----
