Delhi Air Quality: पॉल्यूशन से दिल्लीवासियों को नहीं मिल रही राहत, 'जहरीली' हवा का AQI पहुंचा 382

Air Pollution in Delhi Today, AQI: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण (Delhi Pollution) का स्तर बढ़ा हुआ है, जिससे बीते कई दिनों से सुबह के वक्त आसमान में स्मॉग की चादर देखने को मिल रही है. दिल्ली में आज (बुधवार) भी हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' (Very Poor) श्रेणी में दर्ज की गई है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी 382 दर्ज की गई. वहीं, कुछ इलाकों में यह 'गंभीर' कैटेगरी में भी दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस इलाके में एयर क्वालिटी इंडक्स 441, पूसा रोड में एक्यूआई 379, मथुरा रोड पर एक्यूआई 422, लोधी रोड और आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 367 दर्ज की गई.

Delhi continues to witness 'very poor' air quality for the second day with Air Quality Index (AQI) standing at 382: System of Air Quality & Weather Forecasting & Research (SAFAR)



Visuals from Panchsheel Marg, New Delhi pic.twitter.com/59V1Sg0UUA