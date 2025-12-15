scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली में नर्सरी से क्लास पांच तक स्कूल बंद, जहरीली हवा के बीच सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली में लगातार गंभीर वायु प्रदूषण और बढ़ते AQI को देखते हुए सरकार ने नर्सरी से कक्षा पांच तक की ऑफलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी हैं. अगली सूचना तक पढ़ाई ऑनलाइन होगी. यह आदेश सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू रहेगा.

Advertisement
X
दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालत (Photo: Representational)
दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालत (Photo: Representational)

दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा और गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी हैं. अब अगली सूचना तक इन कक्षाओं की पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी.

यह आदेश दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. सरकार का कहना है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है.

AQI को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला

सम्बंधित ख़बरें

Delhi ncr air pollution reaches dangerous level
दिल्ली NCR में गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, GRAP-4 लागू 
Rahul Gandhi raises air pollution issue in Lok Sabha
संसद में गूंजा वायु प्रदूषण का मुद्दा, सुनिए क्या बोले राहुल गांधी 
Air pollution effect on liver and lungs
वायु प्रदूषण पर क्या बोले डॉक्टर सरीन? सुनें  
supreme court hearing on delhi air pollution continues
दिल्ली वायु प्रदूषण पर SC में सुनवाई जारी, केंद्र सरकार से मांगा गया एक्शन प्लान  
Delhi air pollution
AQI का नया डेटा बता रहा दिल्ली-NCR में कितना खतरनाक होता जा रहा है वायु प्रदूषण 

बीते कुछ दिनों में दिल्ली की हवा का स्तर इस कदर खराब हुआ कि सरकार को ग्रैप चार लागू करना पड़ा. राजधानी में AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. सुबह और रात के समय धुंध की मोटी परत देखी जा रही है और कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है.

दिल्ली इस समय वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है. इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और मौसम की परिस्थितियां मिलकर हालात को और खराब कर रही हैं. बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है. 

Advertisement

 

 

नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई केवल ऑनलाइन होंगी 

सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. जैसे ही हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्कूलों को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा. फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता चुना गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement