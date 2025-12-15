दिल्ली में नर्सरी से क्लास पांच तक स्कूल बंद, जहरीली हवा के बीच सरकार का बड़ा फैसला

दिल्ली में लगातार बिगड़ती हवा और गंभीर वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है. सरकार ने नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दी हैं. अब अगली सूचना तक इन कक्षाओं की पढ़ाई केवल ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी.
यह आदेश दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा. सरकार का कहना है कि छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है, क्योंकि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है.
AQI को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला
बीते कुछ दिनों में दिल्ली की हवा का स्तर इस कदर खराब हुआ कि सरकार को ग्रैप चार लागू करना पड़ा. राजधानी में AQI लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. सुबह और रात के समय धुंध की मोटी परत देखी जा रही है और कई इलाकों में विजिबिलिटी भी कम हो गई है.
दिल्ली इस समय वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है. इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं. वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से होने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल और मौसम की परिस्थितियां मिलकर हालात को और खराब कर रही हैं. बढ़ते प्रदूषण को लेकर आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधा है.
रेखा गुप्ता को देखते ही दिल्ली का युवा बोले— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 15, 2025
AQI, AQI, AQI….
ये क्यों आई
ये क्यों आई
ये क्यों आई pic.twitter.com/mPJAuEENw2
नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई केवल ऑनलाइन होंगी
सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है. जैसे ही हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा, स्कूलों को लेकर आगे का फैसला लिया जाएगा. फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ऑनलाइन पढ़ाई का रास्ता चुना गया है.