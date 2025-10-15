सुसाइड की एक्टिंग का वीडियो कर रहा था रिकॉर्ड, नीचे से खिसक गई कुर्सी, चली गई जान

देश की राजधानी दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 9वीं कक्षा के छात्र की मौत का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पुलिस को संदेह है कि यह सुसाइड नहीं, बल्कि एक्सीडेंटल सुसाइड का दुखद मामला है, जहां बच्चा वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान गलती से मौत का शिकार हो गया.

मामला 12 अक्टूबर की शाम का है. केशवपुरम थाने को दिल्ली सिविल अस्पताल (DCBH) से सूचना मिली कि त्रिनगर के शांति नगर निवासी 14 वर्षीय लड़के को मेडिको-लीगल केस (MLC) के तहत भर्ती कराया गया है. लड़का 9वीं कक्षा का छात्र था. उसके पिता एक प्रॉपर्टी डीलर फर्म में काम करते हैं, जबकि मां गृहिणी हैं. उसकी एक बड़ी बहन है, जो बारहवीं कक्षा में पढ़ती है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो देखा कि लड़का पर्दे का इस्तेमाल कर छत के पंखे से लटका हुआ था. कमरे में उसका मोबाइल फोन भी मिला, जिसमें पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड था. वीडियो को लड़के ने ही कुछ दूरी पर मोबाइल रखकर बनाया था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वीडियो देखने के बाद यह मामला आत्महत्या से ज्यादा एक्सीडेंटल लग रहा है. पुलिस को संदेह है कि लड़का सुसाइड करने की एक्टिंग वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था. उसने 2 से 3 बार सुसाइड करने का वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस कुर्सी पर वह खड़ा था, वह अचानक गिर गई और यह हादसा हो गया.

पुलिस का मानना है कि बच्चे के चेहरे के भावों (फेस एक्सप्रेशन) से भी नहीं लगता कि वह वास्तव में आत्महत्या करने जा रहा था. ऐसा लगता है कि यह वीडियो बनाने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंटल सुसाइड का केस है.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के असल कारणों की तहकीकात में जुटी है.

