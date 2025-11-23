दिल्ली: टिफिन का पेंडिंग पेमेंट लेने गई 11 वर्षीय लड़की की हत्या, रेप की आशंका

नॉर्थ दिल्ली में एक 11 साल की लड़की की एक 20 साल के फैक्ट्री वर्कर ने हत्या कर दी. हत्या को उस वक्त अंजाम दिया गया, जब वह अपने परिवार द्वारा डिलीवर किए गए टिफिन सप्लाई का पेंडिंग पेमेंट लेने उसके वर्कप्लेस गई थी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

बिहार का रहने वाला है आरोपी

आरोपी की पहचान बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले के रूप में हुई है. आरोपी इस वक्त वजीराबाद में रह रहा था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस को शक है कि उसने पीड़िता के साथ रेप भी किया है. हालांकि इसकी पुष्टि के लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है.

पुलिस ने कहा कि वज़ीराबाद की रहने वाली लड़की के बारे में 21 नवंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी. पुलिस ने CCTV फुटेज को एनालाइज़ करना शुरू किया और BNS की धारा 137(2) (किडनैपिंग) के तहत केस दर्ज किया गया.

22 नवंबर को दोपहर 12.27 बजे, एक PCR कॉल ने पुलिस को खादर इलाके में एक जवान लड़की की लाश पड़ी होने की जानकारी दी. जिसके बाद एक टीम मौके पर पहुंची और एक नाबालिग की लाश मिली जिस पर चोटें दिख रही थीं. जिससे हत्या का इशारा मिल रहा था. एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि क्राइम टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जगह का इंस्पेक्शन किया.

बच्ची की पहचान करने की कोशिशें शुरू की गईं और दोपहर करीब 3 बजे परिवार के एक सदस्य ने कन्फर्म किया कि बॉडी उसी लड़की की है जो एक दिन पहले गायब हुई थी. शुरुआती जांच में पता चला कि लड़की अपने परिवार द्वारा डिलीवर किए गए टिफिन सप्लाई का पेंडिंग पेमेंट लेने पास की एक फैक्ट्री गई थी.

सीसीटीवी की मदद आरोपी तक पहुंची पुलिस

अधिकारियों ने कहा कि CCTV फुटेज के डिटेल्ड एनालिसिस में फैक्ट्री के एक वर्कर के साथ उसकी बातचीत रिकॉर्ड हुई. जिससे शक हुआ और उसे जल्द ही ट्रेस कर लिया गया व पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

ऑफिसर ने कहा, "पूछताछ के दौरान, आरोपी के पास से कीचड़ और खून से सने कपड़े बरामद हुए. लगातार पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कबूल कर लिया." पुलिस ने कहा कि आरोपी, जो एक कैप बनाने वाली यूनिट में काम करता था. जहां लड़की टिफिन सप्लाई करती थी.

