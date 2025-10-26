scorecardresearch
 

दिल्ली: छठ पूजा पर BJP नेताओं का बयान, यमुना और वायु गुणवत्ता में सुधार का दावा

BJP नेता प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिरसा ने दिल्ली में छठ पूजा के मौके पर कहा कि यमुना का पानी साफ हो रहा है और वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है. उन्होंने AAP पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके प्रयासों से जल और वायु प्रदूषण पर काबू पाया जा रहा है.

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना कि त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. (File photo)
दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा का कहना कि त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. (File photo)

दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर BJP नेता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने के बाद सभी त्योहारों को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पहले दिन से ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर राज्य का त्योहार दिल्ली में मनाया जाएगा.

प्रवेश वर्मा ने कहा कि विपक्ष द्वारा साझा किए गए DPCC रिपोर्ट में 400 MGD सीवरेज की कमी बताई गई है, जबकि हमने पहले ही 20 लाख मीट्रिक टन की मिट्टी हटाई है. भारी बारिश के बावजूद लोगों ने जलजमाव नहीं देखा.

प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड ने रिकॉर्ड संख्या में टेंडर जारी किए हैं और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

वर्मा ने यमुना की सफाई का डेटा भी साझा किया:

  • पल्ला: 920 → 600
  • वजीराबाद: 16,000 → 800
  • ISBT: 35,000 → 8,000
  • निजामुद्दीन: 11 लाख → 7,900
  • अखला: 18 लाख → 2,700
  • आगरा नहर: 22 लाख → 1,600
  • असगरपुर: 80 लाख → 8,000

प्रवेश वर्मा ने कहा कि यह साफ दिखाता है कि यमुना का पानी साफ हो रहा है और उनके प्रयास परिणाम दे रहे हैं.

BOD के स्तर में सुधार, AQI भी संतुलित

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने कहा कि BOD (Biochemical Oxygen Demand) स्तर में भी सुधार हुआ है. उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार देखा गया है, और पिछले पांच वर्षों में लगातार प्रगति हुई है.

सिरसा ने AAP पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा, "हम AAP की गलत सूचनाओं का शिकार हैं और उनके झूठ का सामना करना मुश्किल हो रहा है."

दोनों नेताओं ने इस अवसर पर जोर दिया कि जल और वायु की गुणवत्ता में सुधार यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी ढंग से काम कर रही है.

