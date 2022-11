Pollution: जहरीली हवा में सांस लेना मुश्किल! प्रदूषण के आगे बेबस दिल्ली-एनसीआर, नोएडा का AQI पहुंचा 529

Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-एनसीआर की हवा बेहद खराब है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चादर में लिपटी है. दूर तक फैला धुंए और धुंध का गुबार टेंशन दे रहा है, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है. दिल्ली सरकार ने बच्चों को प्रदूषण से बचाने के लिए 8 नवंबर तक प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी बेशक कर दी है, लेकिन देश की राजधानी प्रदूषण के आगे बेबस है. दिल्ली में आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा गया है, वहीं जल्द ही ऑड-ईवन का आदेश भी आ सकता है.

राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है तो वहीं, एनसीआर में भी हवा ज़हरीली हो गई है. तमाम इलाकों की हवा की गुणवत्ता बताने वाला एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार पहुंच चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, आज (शनिवार) सुबह 7 बजे दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 478 और नोएडा में 529 स्तर पर पहुंच गया है.

Air quality continues to dip in Delhi-NCR.



Air Quality Index (AQI) presently at 529 in Noida (UP) in 'Severe' category, 478 in Gurugram (Haryana) in 'Severe' category & 534 near Dhirpur in 'Severe' category



Delhi's overall AQI currently in 'Severe' category at 431 pic.twitter.com/ONUcv9naJJ November 5, 2022

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 431 दर्ज किया गया जो कि गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आता है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है. जबकि इसके ऊपर खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है.

Delhi shrouded in smog as air quality remains in the 'Severe' category; Visuals from the area around Signature Bridge. pic.twitter.com/Ksld9ZSo0N — ANI (@ANI) November 5, 2022

दिल्ली की हवा में कब होगा सुधार?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हवा में अगले दो दिन में सुधार होने की उम्मीद है. पूर्वानुमान के मुताबिक, 6 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 403 रह सकता है, जो आज की तुलना में बेहतर है लेकिन प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी में ही रहेगा.

As a thick layer of haze covers the Delhi sky, the national capital reels under 'Severe' air quality with Air Quality Index (AQI) at 431 currently.



(Visuals from Anand Vihar) pic.twitter.com/gEF2PFQMPb — ANI (@ANI) November 5, 2022

मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं हैं. दरअसल, मौसम विभाग के अनुसार, हवाओं की स्पीड और दिशा की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं. इस समय उत्तर पश्चिमी हवाएं आ रही हैं. 6 और 7 नवंबर को भी कुछ इलाकों की हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रहेगी तो कई इलाकों में बहुत खराब स्थिति बने रह सकती है. हालांकि, हवाओं का रुख बदलने से प्रदूषण के स्तर में मामूली सुधार हो सकता है. बता दें कि द‍िल्‍ली से सटे हर‍ियाणा के गुरुग्राम समेत पूरे एनसीआर में प्रदूषण से इमरजेंसी जैसे हालात हैं.