'वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा कर रही भाजपा सरकार?', AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए लिखा कि क्या भाजपा सरकार वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़ा कर रही है? उन्होंने कहा कि जहां भी मौका मिलता है, भाजपा फर्जीवाड़ा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती.

सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की प्रदूषण स्थिति को लेकर भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार सवाल उठाए. (File Photo: PTI)
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि फर्जीवाड़ा भाजपा की सरकारों के डीएनए में है. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर दिल्ली की वोटर लिस्ट तक, भारतीय जनता पार्टी ने सुनियोजित तरीके से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “क्या भाजपा सरकार वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़ा कर रही है? भाजपा की सरकार के DNA में फर्जीवाड़ा है.” उन्होंने साथ ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव, दिल्ली के AQI डेटा और यमुना सफाई के मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा हर स्तर पर जनता को गुमराह कर रही है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जहां भी मौका मिलता है, भाजपा फर्जीवाड़ा करने से पहले एक बार भी नहीं सोचती. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा द्वारा लगाए गए प्रेसीडिंग ऑफिसर ने CCTV कैमरे के सामने ही वोटिंग में हेराफेरी की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उजागर किया.

'दिल्ली की हवा में जहर, लेकिन AQI डेटा में फर्जीवाड़ा'

भारद्वाज ने दिल्ली की प्रदूषण स्थिति को लेकर भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “आज दिल्ली की हर बस में, हर मेट्रो में, हर घर में लोग बीमार हैं. सब खांस रहे हैं, बुखार और सिरदर्द में हैं. लेकिन सरकार ने AQI के डेटा में खुल्लमखुल्ला फर्जीवाड़ा किया है ताकि लोग सच्चाई न जान सकें.”

उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई पर भी सरकार ने जनता को गुमराह किया. भारद्वाज ने आरोप लगाया, “यमुना में आज भी सीवर बह रहा है, लेकिन उन्होंने एक नकली यमुना बना दी ताकि दिखाया जा सके कि नदी साफ हो गई है. फर्जीवाड़े के अंदर ये लोग मास्टर हैं.”

'EVM और वोटर लिस्ट दोनों में फर्जीवाड़ा'

आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि भाजपा न केवल डेटा या योजनाओं में बल्कि चुनावी प्रक्रिया में भी हेराफेरी कर रही है. अगर ये इलेक्शन कमीशन में फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे होंगे, ये ईवीएम मशीनों में नहीं कर रहे होंगे, ये इलेक्टोरल रोल में नहीं कर रहे होंगे. ये बिल्कुल झूठ है. जहां इनकी थोड़ी भी चलेगी, वहां फर्जीवाड़ा पक्का है.

सौरभ भारद्वाज ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले चुनाव में एक लाख 48 हज़ार वोटर कम होकर एक लाख 28 हजार रह गए, यानी करीब 42,000 वोटर अचानक गायब कर दिए गए.

'जनता को खुद लड़नी होगी लड़ाई'

उन्होंने कहा कि इस तरह के फर्जीवाड़ों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट या चुनाव आयोग से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि दोनों ही संस्थाएं चुप हैं. उन्होंने जनता से आह्वान करते हुए कहा, “लोकतंत्र को बचाने के लिए जनता को खुद आवाज उठानी पड़ेगी. घर से निकलना पड़ेगा, वरना ये लोग देश बर्बाद कर देंगे.”

---- समाप्त ----
