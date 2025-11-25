KG-2 के मासूम को रस्सी से पेड़ पर लटकाया, प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने की 'तालिबानी सजा'

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अमानवीय सजा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने KG-2 के एक छोटे बच्चे को सिर्फ इसलिए रस्सी से बांधकर घंटों तक पेड़ से लटका दिया, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था.

यह घटना नारायणपुर के हंसवानी विद्या मंदिर में हुई. एक स्थानीय गांव वाले ने बच्चे का पेड़ से लटके होने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और जैसे ही यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे गांव में गुस्सा भड़क गया. दर्जनों गांव वाले कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल कैंपस में जमा हो गए.

इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डी.एस. लकड़ा को मामले की जांच करने और सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट देने का काम सौंपा है.

हैरानी की बात है कि स्कूल के ऑपरेटर सुभाष शिवहरे ने इस हरकत का बचाव करते हुए कहा कि यह एक 'छोटी सजा' थी, जिसका मकसद बच्चे को 'डराना था, क्योंकि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था.

