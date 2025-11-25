scorecardresearch
 

Feedback

KG-2 के मासूम को रस्सी से पेड़ पर लटकाया, प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने की 'तालिबानी सजा'

स्कूल के टीचर्स ने होमवर्क पूरा न करने की सजा के तौर पर KG-2 के एक छोटे बच्चे को रस्सी से बांधकर घंटों तक एक पेड़ पर लटका दिया. इस घटना को 'तालिबानी सजा' की तरह देखा जा रहा है.

Advertisement
X
Taliban-Style Punishment in Surajpur School
Taliban-Style Punishment in Surajpur School

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में अमानवीय सजा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि स्कूल के टीचरों ने KG-2 के एक छोटे बच्चे को सिर्फ इसलिए रस्सी से बांधकर घंटों तक पेड़ से लटका दिया, क्योंकि उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था.

यह घटना नारायणपुर के हंसवानी विद्या मंदिर में हुई. एक स्थानीय गांव वाले ने बच्चे का पेड़ से लटके होने का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, और जैसे ही यह फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे गांव में गुस्सा भड़क गया. दर्जनों गांव वाले कार्रवाई की मांग को लेकर स्कूल कैंपस में जमा हो गए.

इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर डी.एस. लकड़ा को मामले की जांच करने और सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट देने का काम सौंपा है.

सम्बंधित ख़बरें

man came back after considered dead
अपने ही अंतिम संस्कार में पहुंच गया ‘मरा हुआ’ युवक, घर में मचा था रोना धोना 
Surajpur news
टैंकर पलटा, डीजल भरने की मची होड़ 
A race to steal diesel, danger to life!
डीजल टैंकर पलटा, देखें बाल्टियां-डब्बे लेकर कैसे मची लूट 
UP: शादी से मना करने पर युवती ने की आत्महत्या, लिव-इन पार्टनर गिरफ्तार  
जादू-टोना के शक में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की हत्या
छत्तीसगढ़ में जादू-टोना के संदेह में हुई थी 65 वर्षीय महिला की हत्या, 4 गिरफ्तार 

हैरानी की बात है कि स्कूल के ऑपरेटर सुभाष शिवहरे ने इस हरकत का बचाव करते हुए कहा कि यह एक 'छोटी सजा' थी, जिसका मकसद बच्चे को 'डराना था, क्योंकि वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement