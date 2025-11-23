scorecardresearch
 

'समय कम है, लौट आइए…', नक्सलियों से छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की अपील, बारसे देवा के सरेंडर की चर्चा तेज

छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा एजेंसियों और सत्ता गलियारों में आज हलचल बढ़ी हुई है. टॉप नक्सली बारसे देवा के आत्मसमर्पण की चर्चाओं ने बस्तर क्षेत्र में एंटी-नक्सल ऑपरेशंस को लेकर नए संकेत दे दिए हैं.

छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा. (फाइल फोटो)
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा. (फाइल फोटो)

छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता की संभावना बढ़ गई है. चर्चाएं तेज हैं कि टॉप नक्सली लीडर बारसे देवा आत्मसमर्पण कर सकता है. इसी बीच, प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा के पुनर्वास केंद्र का दौरा किया और नक्सल प्रभावित परिवारों तथा सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों से बातचीत की. उन्होंने कहा कि सरकार मुख्यधारा में लौटने वालों के लिए हरसंभव मदद और पुनर्वास उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है.

टॉप नक्सली लीडर बारसे देवा के सरेंडर करने की अटकलों के बीच छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा रविवार को पुनर्वास केंद्र पहुंचे. उन्होंने वहां मौजूद पूर्व नक्सलियों और उनके परिजनों से मिलकर पुनर्वास की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की. विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार नक्सल छोड़कर मुख्यधारा में लौटने वाले हर व्यक्ति को पूरा सहयोग दे रही है.

उन्होंने आगे कहा, मैं पुनर्वास केंद्रों में जाता हूं. सुकमा में भी आज आया था. परिवारजन मिलते हैं, सोमवार को जब बाज़ार लगता है तो लोग आते हैं. कई लोगों की शादी हो चुकी है. कुछ की नहीं हुई है. घर वाले चाहें तो हम सामूहिक विवाह भी करा देंगे. जो परिजन जेल में हैं, उनके लिए भी पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए. जब जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी होना चाहिए. इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं.

गृह मंत्री ने बताया कि पुनर्वास केंद्रों में ट्रेनिंग, शिक्षा (अक्षर ज्ञान), और रोजगार सहायता पर विस्तृत चर्चा की गई है.

माड़वी हिडमा एनकाउंटर पर प्रतिक्रिया

हाल ही में नक्सली लीडर माड़वी हिडमा के मारे जाने पर उठे विवाद और जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए जा रहे बयानों पर गृह मंत्री ने कहा, ऐसा होता नहीं है. कौन क्या कह रहा है, यह उनका अपना विवेक है. इस पर कुछ कहना उचित नहीं.

बस्तर के बाकी नक्सलियों के लिए संदेश...

विजय शर्मा ने बस्तर के उन नक्सलियों को भी संदेश दिया जो अब भी जंगल में सक्रिय हैं. उन्होंने कहा, सबके लिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं. केंद्रीय गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी.. सभी ने विनम्रता से अपील की है. लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेंगे. बस वापस आ जाइए. समय ज़्यादा नहीं है. तैयारी पूरी है. बस्तर के लोगों से मेरा भी निवेदन है कि वे जरूर आएं.

तेलंगाना में 37 नक्सलियों के सरेंडर पर प्रतिक्रिया

तेलंगाना में आज 37 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने पर गृह मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, तेलंगाना में जिन्होंने मुख्यधारा में आने का निर्णय लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूं. ऐसी ही पहल यहां भी होनी चाहिए ताकि शांति स्थापित हो सके.

बारसे देवा के सरेंडर को लेकर तेज अटकलें

सुकमा और बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों के बीच चर्चा है कि टॉप नक्सली बारसे देवा भी आत्मसमर्पण कर सकता है. यदि ऐसा होता है तो यह एंटी-नक्सल ऑपरेशंस के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाएगा.

