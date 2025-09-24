scorecardresearch
 

स्टेट बोर्ड की परीक्षा में टॉप करने वाली छात्रा को कार ने रौंदा, दर्दनाक मौत

राजनांदगांव में एक तेज रफ्तार कार ने एक छात्रा को टक्कर मार दी. जिससे छात्रा बुरी तरह घायल हो गई और इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया. छात्रा ने 2023 की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था.

सड़क हादसे में छात्रा की मौत. (Photo: Screengrab)
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में मंगलवार सुबह करीब 8 बजे नेशनल हाइवे पर मनकी गांव के पास एक छात्रा को एक कार ने कुचल दिया. जिससे छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई और उसे तत्काल भिलाई ले जाया गया. जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस सूत्रों के अनुसार घासीदास नगर जामुल निवासी महिमा साहू मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन करने हेतु पदयात्रा करते डोगरगढ जाने के लिए निकली थीं. उनके साथ अन्य पदयात्री भी शामिल थे. सुबह सभी नेशनल हाइवे में सोमनी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम मनकी के पास पहुंचे थे, तभी लापरवाही से भागती कार के चालक ने महिमा को जोरदार ठोकर मार दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. गंभीर अवस्था में युवती को उपचार हेतु भिलाई सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

2023 बोर्ड परीक्षा की टॉपर थी छात्रा

हादसे में मृत छात्रा महिमा साहू ने 2023 की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया था. महिमा को पूरे प्रदेश में छठवां स्थान मिला था. महिमा के मां की पहले ही मौत हो चुकी थी. ऐसे में वह अपने पिता के साथ अकेली रहती थी.

नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज जांच शुरू कर दी है. जिले में नवरात्रि पर्व के दौरान बड़ी संख्या में पदयात्रियों का आवागमन होता है. जिसके चलते हाइवे में वाहनों के लिए वनवे किया गया है.

(इनपुट- परमानंद रजक)

