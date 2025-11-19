scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: कोंडागांव में खड़े ट्रक से टकराई कार, 5 लोगों की मौत... 7 घायल

छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक कार खड़े ट्रक से जा भिड़ी. जिससे 5 लोगों की मौत हो गई. जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

कोंडागांव में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. (Photo: Representational )
छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक कार के एक खड़े ट्रक से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई और सात अन्य घायल हो गए. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना मंगलवार रात मसोरा टोल प्लाजा के पास हुई. जब पीड़ित कोंडागांव में फिल्म देखने के बाद बड़े डोंगर-भैंसाबेड़ा लौट रहे थे. उन्होंने बताया कि कार में 12 लोग सवार थे. इसी दौरान कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई.

काफी स्पीड में थी कार

हादसे से कार में सवार पांच लोग - लखन मडावी, भूपेंद्र मडावी, रूपेश मडावी, नूतन मांझी और शत्रुघ्न मांझी - मारे गए. जबकि सात अन्य घायल हो गए. कुछ घायलों को इलाज के लिए जगदलपुर रेफर किया गया है. फिलहाल पुलिस ने इस घातक दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार काफी स्पीड में थे. जिससे ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई और 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

