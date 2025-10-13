scorecardresearch
 

बीजापुर में नक्सलियों ने किया IED धमाका, एसटीएफ के तीन जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED विस्फोट में एसटीएफ के तीन जवान घायल हो गए. घटना भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के कंदलपार्टी गांव के जंगल में एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन के दौरान हुई. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जबकि पिछले हफ्ते भी इसी जिले में दो अलग-अलग IED धमाके हुए थे.

नक्सलियों ने जंगल में लगा रखे थे IED (Photo: Representational )
नक्सलियों ने जंगल में लगा रखे थे IED (Photo: Representational )

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में सोमवार सुबह नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर IED (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) के धमाके में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के तीन जवान घायल हो गए. घटना भोपालपट्टनम थाना क्षेत्र के कंदलपार्टी गांव के जंगल में हुई, जहां सुरक्षाबल इलाके में एरिया डॉमिनेशन ऑपरेशन पर निकले हुए थे.

प्रेशर IED पर पैर पड़ते ही धमाका

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि जवान जंगल के रास्ते पर गश्त कर रहे थे, तभी उनमें से एक का पैर दबे हुए प्रेशर IED पर पड़ गया और तेज धमाका हुआ. इस विस्फोट में तीन जवान घायल हो गए. मौके पर मौजूद टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायल जवानों को पहले नजदीकी कैंप में प्राथमिक उपचार के बाद बिजापुर जिला अस्पताल भेजा गया.

जवानों ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

बीजापुर के एसपी ने बताया कि इलाके में नक्सल विरोधी सर्च ऑपरेशन जारी है और घटनास्थल की पूरी तरह से घेराबंदी कर दी गई है. सुरक्षाबलों को आशंका है कि नक्सलियों ने क्षेत्र में अन्य जगहों पर भी IED बिछा रखे हैं.

यह इलाका लंबे समय से नक्सल गतिविधियों का केंद्र रहा है. बस्तर संभाग के सात जिलों  दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर और बस्तर  में नक्सलियों की सक्रियता बनी हुई है. बीते कुछ दिनों में यह इस तरह का तीसरा IED धमाका है.

शनिवार को भी बिजापुर के उसूर थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED धमाके में CRPF की कोबरा बटालियन का एक कमांडो घायल हो गया था. वहीं, 9 अक्टूबर को गंगालूर इलाके में एक नाबालिग लड़का नक्सलियों द्वारा बिछाए गए प्रेशर बम की चपेट में आकर गंभीर रूप से जख्मी हो गया था.
 

