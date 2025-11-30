आंख में खून का थक्का, चेहरा सूजा, गिनती में गलती पर शिक्षक ने बच्चे को थप्पड़ों से किया लहूलुहान

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां प्राथमिक स्कूल के शिक्षक ने एक मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी. घटना रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत पलगी स्थित प्राथमिक शाला जावाखाड़ी की है. शुक्रवार को गणित की कक्षा के दौरान शिक्षक उदय यादव ने छात्र भागीरथी से गिनती सुनाने को कहा, लेकिन गलती होने पर शिक्षक आपा खो बैठे और बच्चे को कई थप्पड़ मार दिए.

और पढ़ें

आंख में खून का थक्का जमा

लगातार मारपीट से बच्चे के चेहरे में सूजन आ गई और आंख में खून का थक्का जम गया. घर पहुंचकर रोते हुए बच्चे ने अपने परिजनों को पूरा मामला बताया. पीड़ित छात्र के पिता धनंजय यादव ने त्रिकुंडा थाना में आरोपी शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक अक्सर शराब पीकर स्कूल आते हैं और घटना के दिन भी नशे में थे.

मामले के सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं बच्चों के भविष्य और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डालती हैं. परिजन आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

---- समाप्त ----