नाराज नहीं हैं सुशील मोदी, वह हमारे लिए धरोहर हैं, पार्टी उनके लिए सोचेगी: देवेंद्र फडणवीस

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब नई सरकार ने राज्य की बागडोर संभाल ली है. सोमवार को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. सुशील मोदी इस बार उपमुख्यमंत्री का पद ना दिए जाने के बाद से चर्चा में हैं. पार्टी के इस फैसले पर बिहार में बीजेपी के चुनाव इंचार्ज रहे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है.

फडणवीस ने उन्हें पार्टी की धरोहर बताया है और कहा है कि सुशील मोदी नाराज नहीं हैं और पार्टी उनके लिए कुछ सोचेगी और नई जिम्मेदारी देगी. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक फडणवीस ने कहा, ''हमें खुशी है कि एनडीए को बिहार में बड़ी जीत मिली है. यह सरकार अगले पांच साल तक चलेगी और बिहार को आगे ले जाएगी.''

सुशील मोदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि, ''सुशील मोदी जी बिल्कुल नाराज नहीं हैं. वह पार्टी के लिए धरोहर हैं. उनके लिए सोचा जाएगा और उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी.'' इससे पहले बिहार में उपमुख्यमंत्री पद ना मिलने पर सुशील मोदी ने ट्वीट किया था कि, "बीजेपी एवं संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा. आगे भी जो जिम्मेवारी मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा. कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन नहीं सकता."

