पटना: बिल्डर गब्बू सिंह के ठिकानों पर IT का छापा, JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के हैं करीबी

पटना में आयकर विभाग ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी रहे गब्बू सिंह के दो ठिकानों पर छापा मारा है. ये छापेमारी पटना के शिवपुरी और पटेल नगर इलाके में चल रही है. छापेमारी में गब्बू सिंह के पास से क्या-क्या बरामदगी हुई है. इसकी जानकारी आईटी टीम अभी नहीं दे रही है.

हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो भी बीजेपी के विरोध में होता है उसपर ये लोग ईडी, सीबीआई और आईटी एजेंसियों का रेड करवाते हैं. ललन सिं ने कहा कि इससे कोई डरने वाला नहीं है, ना ही दबाव में आने वाला है. ये लोग ऐसे ही इन एजेंसियों का दुरुपयोग अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं.

