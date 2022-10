इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली-छठ का तोहफा, 10 दिन पहले ही मिल जाएगी सैलरी

Bihar Govt News: कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में त्योहार पाबंदियों के बीच मनाए गए थे और ऐसे में इस साल लोग उत्साह के साथ उत्सव मनाने के लिए उत्सुक हैं. इसी को देखते हुए नीतीश सरकार ने इस महीने के वेतन का भुगतान पहले करने का निर्णय लिया है.

Bihar releasing salary of its govt employee before 10 days