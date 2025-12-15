High Cholesterol: नसों को अंदर से साफ करते हैं ये 6 सुपरफूड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल की कर देंगे छुट्टी, हार्ट डॉक्टर ने गिनाए नाम

लिवर से लेकर किडनी तक की बीमारियां लोगों को घेर रही हैं. इनमें हाई कोलेस्ट्रॉल का नाम भी शामिल है. आज कल के युवाओं में भी कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ रहा है. लंबी वर्किंग शिफ्ट्स, स्ट्रेस, बाहर का खाना, नींद की कमी और बैठे–बैठे रहने वाली लाइफस्टाइल ये सब मिलकर शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) बढ़ा देते हैं. अच्छी खबर यह है कि आप रोजाना अपनी थाली में सही चीजें शामिल करके कोलेस्ट्रॉल को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं.

और पढ़ें

अमृता हॉस्पिटल, फरीदाबाद के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आशीष कुमार का कहना है कि दिल और कोलेस्ट्रॉल की सुरक्षा किसी दवा से नहीं, बल्कि आपकी प्लेट से शुरू होती है. वह बताते हैं कि कुछ रोज खाई जाने वाली चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेचुरली कम कर सकती हैं और हार्ट को मजबूत बनाती हैं. आज हम आपको उनके द्वारा बताए गए वो 6 फूड्स बताने वाले हैं जिन्हें वह डेली डाइट में जोड़ने की सलाह देते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं. साथ ही दिल को सुरक्षित रखते हैं.

1. ओट्स

ओट्स दिल के लिए सबसे भरोसेमंद फूड माना जाता है. इसमें बीटा-ग्लूकन नाम का खास फाइबर होता है, जो शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को पकड़कर बाहर निकालने में मदद करता है. इसके नियमित सेवन से कोलेस्ट्रॉल कम रहता है और पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे जंक फूड खाने की इच्छा कम होती है. रोज नाश्ते में 1 कटोरी ओट्स लेना फायदेमंद होता है. ध्यान रखें कि फ्लेवर्ड ओट्स न लें, क्योंकि इनमें जरूरत से ज्यादा शुगर होती है.

Advertisement

2. अखरोट और बादाम

दिन में बस कुछ अखरोट और बादाम खाने से दिल को बड़ा फायदा मिलता है. अखरोट में ओमेगा-3 फैट्स होते हैं, जबकि बादाम विटामिन ई और हेल्दी फैट्स से भरपूर होता है. ये दोनों मिलकर शरीर में सूजन कम करते हैं, ब्लड फ्लो को बेहतर बनाते हैं और आर्टरीज को मजबूत रखते हैं. रोजाना 6–8 ड्राई फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है. इसके लगातार सेवन से दिल की बीमारी का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

3. बेरीज

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी और जामुन एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर होते हैं. ये खून की नलियों की सुरक्षा करते हैं और शरीर में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं. इनके नियमित सेवन से ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है और ब्लड फ्लो सही ढंग से होता है. रोजाना आधा कप बेरीज खाना दिल और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.



4. हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक, मेथी, बथुआ और चौलाई जैसी भारतीय हरी सब्जियां पोटैशियम और नेचुरल नाइट्रेट्स से भरपूर होती हैं. ये पोषक तत्व खून की नलियों को फैलाने में मदद करते हैं, जिससे दिल पर दबाव कम पड़ता है और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है. इसके अलावा, इन सब्जियों को रोजाना खाने से नमक का असर भी कम होता है. रोजाना 1 कप पकी हुई हरी सब्जियां खाना फायदेमंद होता है. इन्हें रोटी, दाल, खिचड़ी या सूप में मिलाकर आसानी से अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है.

Advertisement

5. ऑलिव ऑयल या सरसों का तेल

दिल की सेहत के लिए सही तरह के फैट्स लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए ऑलिव ऑयल और सरसों का तेल बेहतरीन ऑप्शन हैं. ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में मदद करते हैं. वहीं सरसों का तेल भारतीय खाना पकाने के लिए एकदम सही माना जाता है. ये ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत कम होता है. दोनों तरह के तेल कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस रखने में फायदेमंद हैं. इन्हें दिन में 1–2 टेबलस्पून तक इस्तेमाल करना ठीक रहता है. लेकिन ध्यान रखें, एक बार इस्तेमाल किए हुए तेल को दोबारा गर्म न करें, क्योंकि इससे हानिकारक केमिकल बन जाते हैं जो दिल और सेहत दोनों के लिए नुकसानदायक हैं.

6. दालें और बीन्स

राजमा, छोले, मूंग दाल और मसूर दाल प्लांट प्रोटीन और सॉल्यूबल फाइबर के बेहतरीन सोर्स माने जाते हैं. ये दालें शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने, शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने और वजन को मैनेज करने में काफी मदद करती हैं. इन्हें खाने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, पाचन बेहतर होता है और गट हेल्थ भी सुधरती है. रोजाना 1–2 सर्विंग दाल या बीन्स अपनी डाइट में शामिल करना फायदेमंद रहता है. इनका एक बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये सस्ती, जल्दी बनने वाली और रोज के खाने में आसानी से शामिल की जा सकने वाली चीजें हैं, इसलिए हर उम्र के लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन हैं.

---- समाप्त ----