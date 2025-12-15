फैक्ट चेक: झूले से हुए हादसे के रूह कंपा देने वाले इस वीडियो की सच्चाई ये है

सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक बड़े–से झूले को एक लड़की के सिर से टकराते हुए देखा जा सकता है.

लेकिन आश्चर्य की बात है कि टक्कर के बाद लड़की उठकर बैठ जाती है. इस वीडियो को असली घटना बताकर लोग एक यूजर ने लिखा, “लड़की बैठी थी झूले के नीचे तभी हुआ ... बहुत बड़ा हादसा”.

लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोगों को ऐसी जगहों पर सावधानी बरतनी चाहिए. वीडियो को असली समझकर कई लोग शेयर कर चुके हैं.

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से बना है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लेंस से सर्च करने पर हमें ये ‘@nostalgic2k2k’ नाम के एक टिकटॉक अकाउंट पर मिला. यहां वीडियो के साथ साफ तौर पर बताया गया है कि ये एआई जनरेटेड है.

खास बात ये है इस पेज पर वायरल वीडियो जैसे वीडियो ( https://www.tiktok.com/@nostalgic2k2k ) भरे पड़े हैं जिनमें झूला लोगों के सिर से टकराते देखा जा सकता है. साफ समझ आ रहा है कि ये एआई का कमाल है.

वीडियो में एक गड़बड़ी भी है जो इसके नकली होने की बात को पुख्ता करता है. वीडियो के शुरू में लड़की के बाल खुले दिख रहे हैं लेकिन आखिर में टक्कर के बाद उसका जूड़ा बंधा दिखता है.

इसके अलावा गौर करने वाली बात ये है कि इतनी भयानक टक्कर के बाद लड़की का उठकर बैठ जाना नमुमकिन है. लेकिन वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है. कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है.



