scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: झूले से हुए हादसे के रूह कंपा देने वाले इस वीडियो की सच्चाई ये है

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में झूले से टकराने के बाद लड़की का सुरक्षित रहना दिखाया गया. लोग इसे असली हादसा मानकर शेयर कर रहे थे. आजतक फैक्ट चेक में पता चला कि यह वीडियो AI से बनाया गया है. टिकटॉक अकाउंट पर इसे स्पष्ट रूप से एआई जनरेटेड बताया गया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक हादसे में एक झूला पास में खड़ी लड़की के सिर से टकरा गया.
Social media users
सच्चाई
ये वीडियो AI से बना है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता.

सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला एक वीडियो  काफी वायरल हो रहा है जिसमें एक बड़े–से झूले को एक लड़की के सिर से टकराते हुए देखा जा सकता है. 

लेकिन आश्चर्य की बात है कि टक्कर के बाद लड़की उठकर बैठ जाती है. इस वीडियो को असली घटना बताकर लोग एक यूजर ने लिखा, “लड़की बैठी थी झूले के नीचे तभी हुआ ... बहुत बड़ा हादसा”. 

लोग कमेंट कर रहे हैं कि लोगों को ऐसी जगहों पर सावधानी बरतनी चाहिए. वीडियो को असली समझकर कई लोग शेयर कर चुके हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Brij Bhushan Singh received an expensive horse as gift (Photo - Screengrab)
बृजभूषण को इतना महंगा घोड़ा गिफ्ट में मिला! कीमत सुन बोले- 'पागल हो जाऊंगा' 
A female inspector from Mau interrogates a brother and sister at temple. (Photo - Screengrab)
मंदिर में भाई-बहन से महिला दारोगा ने की पूछताछ, घर पर लगवाया फोन 
Nuh Fog Accident: Delhi-Mumbai Expressway पर हादसे 
प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कथित भ्रष्टाचार के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने प्रदर्शन किया. (Photo: uppsc.gov.in)
प्रयागराज: लोक सेवा आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्र, पूरा इलाका छावनी में तब्दील 
कनाडा से लौटे एक एनआरआई ने बताया कि भारत में नौकरियों की दिक्कत है. ( Photo: Pixabay)
600 आवेदन, सिर्फ 4 इंटरव्यू.... कनाडा से लौटी NRI ने दिखाई भारत में नौकरी का सच 

लेकिन आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो AI से बना है. ये किसी असली घटना को नहीं दिखाता. 

कैसे पता की सच्चाई?

वीडियो को गूगल लेंस से सर्च करने पर हमें ये ‘@nostalgic2k2k’ नाम के एक टिकटॉक अकाउंट  पर मिला. यहां वीडियो के साथ साफ तौर पर बताया गया है कि ये एआई जनरेटेड है.

खास बात ये है इस पेज पर वायरल वीडियो जैसे वीडियो ( https://www.tiktok.com/@nostalgic2k2k ) भरे पड़े हैं जिनमें झूला लोगों के सिर से टकराते देखा जा सकता है. साफ समझ आ रहा है कि ये एआई का कमाल है. 

Advertisement

 

वीडियो में एक गड़बड़ी भी है जो इसके नकली होने की बात को पुख्ता करता है. वीडियो के शुरू में लड़की के बाल खुले दिख रहे हैं लेकिन आखिर में टक्कर के बाद उसका जूड़ा बंधा दिखता है. 

 

इसके अलावा गौर करने वाली बात ये है कि इतनी भयानक टक्कर के बाद लड़की का उठकर बैठ जाना नमुमकिन है. लेकिन वीडियो में ऐसा ही दिख रहा है. कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो जाता है कि ये वीडियो एआई से बनाया गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement