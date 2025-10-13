फैक्ट चेक: भारतीय मिग-21 विमान क्रैश का पुराना वीडियो पाक-अफगान संघर्ष से जोड़कर वायरल

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर भीषण गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ चुका है. काबुल पर पाकिस्तान के कथित हवाई हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में तालिबान ने बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है.

इस बीच एक जलते हुए विमान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इसे शेयर करने वालों का मानना है कि ये तालिबान द्वारा गिराए पाकिस्तानी फाइटर जेट का वीडियो है.

एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, “तालिबान ने पाकिस्तान का फाइटर जेट JF-17 डूरंड लाइन पर गिरा दिया. अमेरिका द्वारा प्राप्त पाकिस्तान के फाइटर जेट अफगानिस्तान भी गिरा रहा है और बेशर्म खोंग्रेसी कह रहे हैं, पाक ने भारत के राफेल गिरा दिए.”

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि 2022 का ये वीडियो राजस्थान में हुए भारतीय वायु सेना के मिग-21 जेट क्रैश की घटना का है.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये द इकोनॉमिक टाइम्स के यूट्यूब चैनल पर 28 जुलाई 2022 की एक वीडियो रिपोर्ट में मिला. रिपोर्ट में दी जानकारी के मुताबिक, ये वीडियो राजस्थान के बाड़मेर जिले में भारतीय वायुसेना के मिग-21 लड़ाकू विमान के क्रैश की घटना का है. विमान में सवार दोनों पायलटों की इस दुर्घटना में मौत हो गई थी. घटना के तुरंत बाद तत्कालीन भारतीय वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने इसके बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी जानकारी दी थी.

Advertisement

हमें इस घटना पर जुलाई 2022 में छपी कई न्यूज रिपोर्ट्स मिलीं जिनमें वायरल वीडियो को देखा जा सकता है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना 28 जुलाई, 2022 की रात करीब 9:10 बजे की है जब वायुसेना का एक मिग-21 जेट प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. ये विमान भारतीय वायुसेना के बाड़मेर स्थित उतरलाई एयरबेस से उड़ान भर रहा था.

एक अन्य रिपोर्ट में बताया गया कि ये हादसा इतना भयानक था कि विमान का मलबा काफी दूर तक बिखर गया और हादसे के बाद विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया था.

हादसे में विंग कमांडर मोहित राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल की मौत हो गई थी. वायु सेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी के आदेश भी दिए थे.

Salute the sacrifice of two Indian Air Force pilots in the crash of MiG21 trainer aircraft last night in Barmer, Rajasthan. Wing Commander M. Rana from Mandi in Himachal Pradesh and Flight Lt. Advitiya Bal from Jammu. Terrible loss for the nation. 🇮🇳 pic.twitter.com/MCcGG7jPvn — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 29, 2022

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर जारी संघर्ष में अभी तक दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है. हालांकि, हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें बताया गया हो कि तालिबान ने किसी पाकिस्तानी JF-17 जेट को गिराया है.

साफ है, राजस्थान में भारतीय वायुसेना के मिग-21 विमान क्रैश के पुराने वीडियो को तालिबान द्वारा पाकिस्तानी जेट गिराए जाने का बताकर भ्रम फैलाया जा रहा है.

Advertisement

रिपोर्ट - आशीष कुमार

---- समाप्त ----