फैक्ट चेक: महाराष्ट्र में आरएसएस कार्यकर्ताओं की पिटाई का नहीं है ये वायरल वीडियो

लाठी-डंडों से मारपीट करती भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. वीडियो में दिख रहे ज्यादातर लोग आरएसएस जैसी वर्दी में नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को महाराष्ट्र का बताकर शेयर किया जा रहा है. दावा किया जा रहा है कि लोग अब पुलिस के साथ मिलकर आरएसएस के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं क्योंकि वो गैरकानूनी हरकतों में लगे हुए थे. ये भी कहा जा रहा है कि यहां के लोगों के भीतर अब आरएसएस के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत इसलिए आ गयी है क्योंकि "वंचित बहुजन आघाडी" ने लोगों को जागरुक कर दिया है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये मारपीट महाराष्ट्र में नहीं, राजस्थान में हुई थी. दरअसल, 30 सितम्बर को जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की आरएसएस के लोगों के साथ शस्त्र-पूजन के कार्यक्रम को लेकर झड़प हो गयी थी.

कैसे पता लगाई सच्चाई?

वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें 30 सितंबर 2025 का एक इंस्टाग्राम पोस्ट मिला. पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो उस समय का है जब आरएसएस द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजा का कार्यक्रम रखा गया था. उस समय नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे थे लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया.

कांग्रेस के कई नेताओं ने भी इस वीडियो को साझा कर, इस घटना के खिलाफ अपना विरोध जताया था.

हमें इस घटना के बारे में एक यूट्यूब चैनल "DB Live न्यूज" की मीडिया रिपोर्ट मिली जो 01 अक्टूबर को अपलोड हुई थी. इस रिपोर्ट में भी झड़प की वजह आरएसएस के शस्त्र-पूजन को ही बताया गया था. रिपोर्ट में बताया गया है कि जब एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया तो दोनों गुटों के बीच झड़प हो गई.

नवभारत टाइम्स के मुताबिक, इस कार्यक्रम का विरोध करने एनएसयूआई के सैकड़ों कार्यकर्ता विश्वविद्यालय कैंपस में इकठ्ठा हुए थे. लेकिन, जब कार्यक्रम नहीं रोका गया तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता गुस्से में आ गए और कार्यक्रम स्थल पर जाकर आरएसएस के पोस्टर फाड़ दिए जिससे बवाल और बढ़ गया.

खबरों के मुताबिक, मौके पर पुलिस ने पहुंचकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और उन्हें विश्वविद्यालय से बाहर खदेड़ दिया. लाठीचार्ज में कई एनएसयूआई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया.

साफ है, राजस्थान विश्वविद्यालय में आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम पर छिड़े विवाद को महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी और आरएसएस के बीच झगड़े को बताया जा रहा है.

महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को एक मिलती जुलती घटना हुई थी लेकिन वहां कोई मारपीट नहीं हुई थी. महाराष्ट्र के औरंगाबाद (छत्रपति संभाजी नगर) में वंचित बहुजन आघाड़ी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय तक जन आक्रोश मोर्चा निकाला था. ये मोर्चा वहां के एक कॉलेज के सामने आरएसएस द्वारा सदस्यता अभियान चलाए जाने के विरोध में निकाला गया था.

रिपोर्ट - आशीष कुमार

