फैक्ट चेक: कैश से भरा ट्रक पलटने के बाद पैसों की लूट का बताकर शेयर हुआ ये वीडियो असली नहीं है

उत्तर प्रदेश का बताकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है जिसमें लोगों की भीड़ किसी सड़क पर बिखरे पड़े पैसों को लूटती नजर आ रही है.

दरअसल वीडियो के साथ कहा जा रहा है कि यूपी में हाईवे पर कैश से भरा एक ट्रक पलट गया और इसमें रखे ढेर सारे नोट सड़क पर बिखर गए. इसके बाद वहां लोग जमा हो गए और नोटों को लूटने लगे. वायरल वीडियो में भी यही नजर आता है - एक दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी, सड़क पर बिखरे नोट और फिर लूटपाट.

इन्हीं दावों के साथ ये वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर काफी वायरल है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इतना सारा कैश उस गाड़ी में क्या कर रहा था और किसलिए ले जाया जा रहा था? ऐसे ही एक पोस्ट का आर्काइव वर्जन यहां देखा जा सकता है.

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो न तो यूपी का है न ही किसी घटना का. इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानि AI की मदद से बनाया गया है.

कैसे पता की सच्चाई?

इतने सारे कैश के साथ अगर कोई ट्रक वाकई दुर्घटनाग्रस्त हुआ होता तो ये एक बड़ी खबर होती और इसके बारे में खबरें छपी होतीं. लेकिन कीवर्ड के जरिए सर्च करने पर हमें ऐसी कोई पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें हाल-फिलहाल में हुई ऐसी किसी घटना का जिक्र हो.

वीडियो को गौर से देखने पर हमें इसमें कुछ गड़बड़ियां नजर आईं. मिसाल के तौर पर पैसे लूट रहे लोगों के हाथ और चेहरे बेहद अटपटे-से नजर आ रहे हैं. कुछ भी स्पष्ट नहीं है. एक बाईक खड़ी है जिसके लेग-ब्रेक नहीं हैं. इसके अलावा पीछे खड़े ऑटो का एंट्री गेट ही गायब है और वो पूरी तरह से बंद है.

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये Arshad Arsh Edits नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर मिला. यहां कैप्शन में साफ बताया गया है कि ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं, बल्कि AI जेनरेटेड है और मनोरंजन के मकसद से बनाया गया है. इस अकाउंट पर AI से बने ढेरों वीडियो मौजूद हैं. इसके बायो सेक्शन में भी 'Animations Memes & AI Video Editor' लिखा है.

हमने वीडियो को AI डिटेक्टर टूल की मदद से भी सर्च किया. Hive Moderation टूल ने भी इस वीडियो के 99 फीसदी AI से बने होने की संभावना बताई.

साफ है कि जिस वीडियो को यूपी में कैश से भरा ट्रक पलटने के बाद पैसों की लूट का बताकर शेयर किया जा रहा है, वो किसी असल घटना का है ही नहीं, बल्कि AI का कमाल है.

