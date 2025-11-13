scorecardresearch
 

फैक्ट चेक: अरबी को न्यूयॉर्क की आधिकारिक भाषा बनाने की धमकी? नहीं, प्रोटेस्ट का ये वीडियो AI से बना है

सोशल मीडिया पर एक विरोध प्रदर्शन का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद वहां के मुस्लिमों का हौसला इतना बढ़ गया कि वे सड़क पर उतरकर अरबी को शहर की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग कर रहे हैं. आजतक की टीम ने इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
जोहरान ममदानी की जीत के बाद मुस्लिम आप्रवासी अरबी को न्यूयॉर्क की आधिकारिक भाषा बनाने की धमकी दे रहे हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. इसे AI की मदद से बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल विरोध प्रदर्शन के एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि न्यूयॉर्क में जोहरान ममदानी के मेयर बनने के बाद वहां के मुस्लिमों का हौसला इतना बढ़ गया कि वे सड़क पर उतरकर अरबी को शहर की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग कर रहे हैं.

वीडियो में हाथ में झंडे-पोस्टर लिए हुए कुछ लोगों को देखा जा सकता है. हाथ में माइक थामे हुए एक प्रदर्शनकारी भाषण दे रहा है कि “हमें अंग्रेजी की जरूरत नहीं. ये आप्रवासियों का शहर है, मिडिल ईस्ट के आप्रवासी. हम अरबी को न्यूयॉर्क की आधिकारिक भाषा बनाएंगे.”

वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “जेहादी कट्टरपंथ की यही मानसिकता पूरे विश्व के लिए खतरा है. जहाँ इनकी जनसंख्या 10%के नीचे है वहाँ ये शांतिप्रिय हैं, जहाँ 10% से ऊपर हुए, वहाँ मजहब के नाम पर वर्चस्व की बात करते हैं, ये जिहादी सभ्य सभ्यता के लिए शर्मनाक धब्बा हैं. पर इन मजाहबियों को शर्म है ही कहाँ..?”.

सम्बंधित ख़बरें

fact check
फैक्ट चेक: दिल्ली धमाके के बाद गाजियाबाद में बजरंग दल सदस्य के घर से बरामद हुए बम और हथियार? ये कहानी पूरी तरह फर्जी है 
धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का नहीं है जनसैलाब का ये वीडियो (Photo: ITG)
फैक्ट चेक: धीरेंद्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का नहीं है जनसैलाब का ये वीडियो 
fact check
फैक्ट चेक: खेसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का बताकर AI वीडियो हुआ वायरल 
Fact Check News
फैक्ट चेक: चिराग पासवान को हिरासत में लेने का पुराना वीडियो अब 'वोट चोरी' के एंगल के साथ वायरल 
delhi blast dr umar
दिल्ली धमाके के मुख्य आरोपी पर बड़ा खुलासा, अस्पताल से निकाला गया था डॉक्टर उमर 

हालांकि, आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. इसे AI की मदद से बनाया गया है.

Advertisement

कैसे पता की सच्चाई?

हमें इस घटना से जुड़ी कोई भी पुख्ता न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली. इसके अलावा हमें वीडियो में कई गड़बड़ियां भी नजर आईं जिससे ऐसा लगता है कि ये वीडियो AI से बनाया हुआ हो सकता है.

वीडियो को गौर से देखने पर पीछे की ओर दिख रहे फिलिस्तीन के झंडे में गड़बड़ नजर आती है. वीडियो में दिख रहा झंडा फिलिस्तीन के असली झंडे से अलग है और हूबहू मेल नहीं खाता है. इसके अलावा भाषण दे रहे शख्स की उंगलियों का आकार भी पूरे वीडियो में घटता-बढ़ता रहता है. पीछे खड़े लोगों के चेहरे और हाथ भी अटपटे से हैं.

इसके अलावा हमने पोस्टर पर लिखे टेक्स्ट को भी ट्रांसलेट करने की कोशिश की लेकिन गूगल टूल ने कई बार इसका अलग-अलग ट्रांसलेशन किया.

इसके बाद हमने वायरल वीडियो और इसके अलग-अलग फ्रेम्स को AI डिटेक्शन टूल्स की मदद से सर्च किया. ‘Hive Moderation’ और ‘Sightengine’ दोनों ही टूल्स ने वीडियो को 99 फीसदी AI से बना हुआ बताया.

साफ है कि जिस वीडियो को न्यूयॉर्क में मुस्लिम आप्रवासियों के प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है, उसे असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement