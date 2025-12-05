भाई दीपक चाहर का सपोर्ट-क्रिकेटर्स ने मांगे वोट, फिर भी क्यों बिग बॉस से बाहर हुईं मालती?

बिग बॉस 19 को अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स मिल चुके हैं. गौरव खन्ना, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, अमाल मलिक और प्रणित मोरे शो के टॉप 5 खिलाड़ी बने हैं. फिनाले से 3 दिन पहले मिड वीक एविक्शन में इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर शो से बाहर हो गई हैं. उनका ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया है.

मालती को उनके भाई दीपक चाहर और कई बड़े क्रिकेटर्स सपोर्ट कर रहे थे. कई क्रिकेटर्स ने उनके लिए वोट अपील भी की थी. मगर फिर भी मालती टॉप 5 में शामिल होने से पीछे रह गईं. आखिर गेम मे मालती से कहां चूक हुई? आइए जानते हैं...

कैसा रहा मालती का गेम?

मालती चाहर ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री ली थी. शो में आते ही उन्होंने हलचल मचा दी थी. उन्होंने एंट्री के साथ ही हर किसी की नाक में दम कर दिया था. मालती जबरन सबसे भिड़ती दिखी थीं. उन्होंने कई घरवालों से खुल्लम-खुल्ला बिना डरे पंगे लिए. वो फ्रंट फुट पर गेम खेलती दिखी थीं.

मगर फिर धीरे-धीरे गेम में मालती की एनर्जी डाउन होती गई. उनका गेम कमजोर पड़ गया. वो लड़ाई-झगड़ों से बचने लगीं. जब भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश करता था, तो वो बिना जवाब दिए ही वॉक आउट कर लेती थीं. मालती ना कभी खुद को डिफेंड करती थीं और ना ही सही बात पर स्टैंड ले पाती थीं, क्योंकि जैसे ही कोई मुद्दा शुरू होता था, तो वो वहां से वॉक आउट कर लेती थीं. घरवालों ने उनका नाम वॉकआउट क्वीन तक रख दिया था.

फैंस नहीं हो पाए कनेक्ट

मालती का ये अंदाज लोगों को पसंद नहीं आया. फैंस उनका गेम देखना चाहते थे, लेकिन वो अपनी ही धुन में रहने लगीं. सलमान खान ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की. मगर उन्हें समझ नहीं आया. फैमिली वीक में मालती को उनके भाई दीपक चाहर ने भी ये चीज समझाई थी कि लड़ाई के बीच उनका वहां से निकल जाना उन्हें कमजोर दिखाता है. उन्हें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए. अपने हक के लिए लड़ना चाहिए. मगर तब तक शायद देर हो चुकी थी. मालती के हाथों से गेम का प्लॉट निकल चुका था.

घरवालों से नहीं बना पाईं रिश्ते

मालती घर में ज्यादा किसी से रिश्ते भी नहीं बना पाईं. शो में उनकी दोस्ती सिर्फ प्रणित मोरे संग दिखी. मगर फिर भी वो प्रणित की कभी प्रायोरिटी नहीं बन पाईं. अमाल मलिक को मालती शो से पहले से जानती थीं. मगर गेम में अमाल ने भी उनका ज्यादा साथ नहीं दिया. मालती गेम में एक तरह से अकेली पड़ गई थीं. वो चाहती तो इस चीज को अपने फेवर में कर सकती थीं. शो की सोलो वॉरियर बनकर फैंस का दिल जीत सकती थीं.

मगर मालती गेम में काफी ठंडी दिखीं. खैर, वाइल्ड कार्ड में आकर टॉप 6 तक पहुंचना भी कम बात नहीं है. उम्मीद है कि वो भले ही बिग बॉस नहीं जीत पाईं मगर जिंदगी में जरूर बड़ी कामयाबी हासिल करेंगी.

