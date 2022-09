कहां हैं बिग बॉस के पहले विनर Rahul Roy? शो जीतकर भी करियर में रहे फ्लॉप 'आशिकी बॉय'

बिग बॉस 16 का धमाकेदार आगाज होने में बस 1 दिन का वक्त है. सीजन 16 किसके नाम होगा, इसका जवाब मिलने में भी 3 महीने हैं. मगर क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि बिग बॉस 1 का विनर अब कहां है और क्या कर रहा है? बिग बॉस 1 को आशिकी बॉय राहुल रॉय ने जीता था. राहुल ने शो में अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाकर फैंस का प्यार पाया था.

राहुल ने दीं कई फ्लॉप फिल्में

मगर इस शो से जैसा स्टारडम राहुल रॉय को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला. राहुल को ना ही फिल्मों में और ना ही टीवी पर बेहतरीन ऑफर मिला. वे जिन भी फिल्मों में नजर आएं, कब रिलीज हुईं और कब सिनेमाघरों से हटीं किसी को जानकारी नहीं है. बिग बॉस 1 के बाद राहुल को क्राइम पार्टनर, ऐलान, 2B Or Not To B, नाइट एंड फॉग, कैबरे, आगरा, अ थिन लाइन जैसे प्रोजेक्ट्स में देखा गया था. बिग बॉस के बाद वे किसी टीवी शो और रियलिटी शोज में नहीं दिखे हैं. राहुल के करियर की सबसे बड़ी हिट आशिकी मूवी ही रही है. इसके अलावा उनके किसी प्रोजेक्ट को फैंस का उतना दमदार रिस्पॉन्स नहीं मिला.

राहुल रॉय

अब क्या करते हैं राहुल रॉय?

राहुल फिल्मों में काम करने के अलावा प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं. राहुल रॉय आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. वे बिजनेसमैन भी हैं. एक्टर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. फैंस के साथ अपने डेली रुटीन को शेयर करते हैं. राहुल को घूमने का भी बेहद शौक है. वे इंस्टा पर आउटिंग की तस्वीरें शेयर करते हैं. राहुल का स्प्रिचुएलिटी की तरफ झुकाव भी है. राहुल रॉय सोशल मीडिया पर पूजा करते हुए अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं. एक्टर की बहन भी आध्यात्मिक हैं. राहुल रॉय अपनी बहन संग तस्वीरें साझा करते हैं.

राहुल रॉय

राहुल का बदल गया लुक?

बीते सालों में राहुल रॉय का लुक काफी बदला है. कभी रोमांटिक हीरो रहे राहुल के लुक्स पर लड़किया मिटती थीं. मगर एक बात है जिससे आप इंकार नहीं कर सकते. वो ये कि राहुल ने 54 साल की उम्र में भी खुद को काफी मेंटेन और फिट रखा है.

खैर, राहुल की फिल्में चाहे नहीं चल रही हो, मगर फैंस अपने चहेते एक्टर को जिंदगी का हर मोमेंट एंजॉय करते देख काफी खुश हैं.