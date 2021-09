बिग बॉस 15 का हिस्सा नहीं होंगी दिव्या अग्रवाल, बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने दिया हिंट

बिग बॉस ओटीटी की विनर बनने के बाद से दिव्या अग्रवाल सेलिब्रेशन मूड में हैं. बीबी ओटीटी खत्म होने के बाद फैंस को अब बीबी 15 का इंतजार है. फैंस की डिमांड है कि दिव्या अग्रवाल भी सलमान खान के शो का हिस्सा बनें. लेकिन लगता है ऐसा संभव नहीं हो पाएगा.

क्या सलमान खान के शो का हिस्सा होंगी दिव्या?

दिव्या अग्रवाल के बॉयफ्रेंड वरुण सूद ने सोशल मीडिया पर अपने एक ट्वीट के जरिए इस बात का हिंट दिया है कि एक्ट्रेस शो का हिस्सा नहीं होंगी. फैन ने ट्वीट कर लिखा था- दिव्या के फैंस लाचार महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे. हम चाहते हैं कि दिव्या या तो बिग बॉस में पहले दिन से आए या फिर अगले साल ट्राई करे. मुझे उम्मीद है कि दिव्या अपना फैसला समझदारी के साथ लेंगी. दिव्या में विनर क्वॉलिटी है इसलिए उन्हें पहले दिन से बिग बॉस में एंटर करना चाहिए.

Divya fans are feeling so helpless dat we can't convey our msg to divya.🥺



We just want @Divyakitweet either come on BB from first day or try next year. I hope divya takes her decision wisely.



She has winner qualities so she should enter from 1st day#DivyaAgarwal #BiggBoss15