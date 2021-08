BB OTT: दिव्या को टारगेट करने पर नेहा भसीन पर भड़के यूजर्स, कहा- Victim कार्ड प्ले करना करें बंद

बिग बॉस ओटीटी में धमाकेदार ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो में कंटेस्टेंट्स एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं पहले संडे का वार एपिसोड के बाद घर का माहौल काफी बदल गया है. दिव्या अग्रवाल को लेकर करण जौहर के खुलासे के बाद ज्यादातर कंटेस्टेंट्स ने उनसे दूरी बना ली है. बिग बॉस ओटीटी के लाइव टेलीकास्ट में दिखाई गई दिव्या अग्रवाल और नेहा भसीन के बीच की लड़ाई ने फैंस को काफी हैरान कर दिया है.

घरवालों ने दिव्या को बताया 'काला दिल वाला'

वीकेंड के एपिसोड में हुए एक टास्क में नेहा और दिव्या को आमने-सामने खड़ा किया गया था और बाकी कंटेस्टेंट्स को यह बताना था कि दोनों में से किसका दिल काला है और उस कंटेस्टेंट के कंटेनर में ब्लैक वॉटर भी डालना था. प्रतीक, राकेश, अक्षरा, शमिता शेट्टी और मिलिंद गाबा ने दिव्या के कंटेनर में ब्लैक वॉटर डाला. इसी के साथ ज्यादातर घरवालों ने दिव्या को काला दिल वाला बताया.

वहीं, टास्क के बाद कई घरवाले दिव्या के बारे में ये बात करते हुए देखे गए कि करण जौहर ने उन्हें किस तरह फटकार लगाई. अक्षरा सिंह ने दिव्या के खुद को सबसे बेस्ट मानने के लिए उन्हें खरी खोटी सुनाई.

दिव्या के सपोर्ट में उतरे फैंस

संडे का वार और मंडे के एपिसोड के बाद फैंस को लग रहा है कि दिव्या अग्रवाल को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैं. वहीं, दूसरी ओर लाइव टेलीकास्ट में नेहा भसीन को दिव्या का मजाक उड़ाते भी देखा गया, जब उन्होंने कहा कि उन्हें पीरियड्स हो रहे हैं. इस बात से दिव्या के फैंस काफी नाराज हैं. वहीं, फैंस को यह लग रहा है कि नेहा भसीन बाकी कंटेस्टेंट्स को भी इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रही हैं.

एक यूजर ने लिखा, "नेहा शो की शुरुआत से ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हैं और वो जिसे पसंद नहीं करती हैं उसके खिलाफ पूरे घर को भड़काती हैं. "

All Neha is doing is playing victim card since starting and manipulating every person against whoever she doesn’t like

Hypocrisy

FEARLESS DIVYA #DivyaAgarwal https://t.co/p4EcuzczJI — Aashi Gupta (@AashiGpt) August 16, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "अगर निशांत और मूस को दो बार टारगेट किया गया है तो नेहा विक्टिम की तरह क्यों एक्टिंग कर रही हैं? वह एक ड्रामा क्वीन हैं. प्लीज उन्हें हटाएं."

Why is neha acting like a victim if nishant and moose are targeted twice? Such a drama queen she is !Remove her please!!!!!



FEARLESS DIVYA#DivyaAgarwal#WeStandByDivya — ADITI (@aditi7506) August 16, 2021

Just see the difference between current action of neha and compare to divya . Okey @karanjohar please can you open eyes and say who is the voice of reason now ? Sick. Please screen time koi aur lelo koi bhi lelo par inse lelo . Its irritating now. #DivyaAgarwal #DivyaIsTheOTTBoss — Sherni Divya 👑 (@SherniDivya) August 16, 2021

Every year this happens they target a strong (divya) contestant. I can't understand why pratik neha ko sorry sorry bole ja raha hai. Aur neha usse bhaav bhi nahi de rahi hai she is insulting him so bad. Yaar #NehaBhasin inti hypocrite hai I never thought.

I strongly strongly dislike Divya! But what the hell Karan!

Divya did not say anything about Moose, Nishant and Akshara being any less than her!

And can you please speak slowly.. it seemed like Karan was in a rush to finish off everything he had memorized😶😶#BBOtt #BiggBossOtt — ZA (@silver_mists) August 16, 2021