Bigg Boss OTT: शमिता शेट्टी को फेवर करने पर करण जौहर पर भड़के यूजर्स, बताया 'Biased'

बिग बॉस ओटीटी का पहला संडे का वार एपिसोड बेहद धमाकेदार रहा. करण जौहर ने एपिसोड में जहां कुछ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई, तो वहीं कुछ लोगों के गेम की तारीफ भी की. संडे का वार एपिसोड में करण जौहर सबसे ज्यादा दिव्या अग्रवाल पर गुस्सा निकालते हुए नजर आए. लेकिन शमिता शेट्टी को उन्होंने काफी सपोर्ट किया. दिव्या को खरी-खोटी सुनाकर शमिता शेट्टी का सपोर्ट करना कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया और उन्होंने करण जौहर को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

करण ने दिव्या की लगाई क्लास

बिग बॉस ओटीटी के पहले संडे का वार एपिसोड में करण जौहर के निशाने पर दिव्या अग्रवाल रहीं. दरअसल, दिव्या अग्रवाल शो में कई बार ये कहती हुई देखी गईं कि उन्हें शो की जरूरत नहीं है. दिव्या की इस बात पर करण ने उन्हें जमकर फटकारा और कहा कि अगर उन्हें शो की जरूरत नहीं हैं तो वो जा सकती हैं. वहीं शमिता शेट्टी के पीठ-पीछे उनकी बुराई करने पर भी करण ने दिव्या को खरी-खोटी सुनाई. इसी के साथ करण शमिता शेट्टी के गेम की तारीफ करते हुए भी दिखाई दिए.

करण जौहर पर भड़के यूजर्स

कुछ सोशल मीडिया यूजर्स को करण का दिव्या को फटकारना और शमिता शेट्टी को सपोर्ट करना ठीक नहीं लगा. यूजर्स करण जौहर को बायस्ड बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "मुझे नहीं पता कि करण जौहर शमिता शेट्टी की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं. पूरे वीक कुछ नहीं किया, बस अपने हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के अलावा."

I dnt knw y #KaranJohar Praised shamita shetty.. Kuch nhi kiya pure week me.. Bss apne high standards maintain krne ke alawa.. #BBOttOnVoot #BBOTT as usual looking biased — Pooja Tr (@PoojaTr1) August 16, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, "मुझे समझ नहीं आ रहा है कि करण जौहर इतने ज्यादा एंटी-दिव्या और प्रो-शमिता क्यों हैं? सच में वो उसे बोलने तक नहीं दे रहे थे. एक होस्ट के रूप में मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूं. वो ऐसे झगड़े करवा रहे हैं, जो यहां हैं भी नहीं."

I don't understand why Karan Johar is so anti-Divya and pro-Shamita!

Like seriously that cunning man was not allowing to let her speak.I'm not liking him as a host at all.He's instigating fights which are not even there.#DivyaAgarwal#BiggBoss15OTT #KaranJohar — AYELA QAMAR (@aryseala) August 16, 2021

Agree but Shamita Shetty ke family friend hai #KaranJohar to iska mtlb ye nahi ki shamita right hai ,aur ghar wale fight Kare to wrong hai ,like other contestants Shamita is also the same so #KaranJohar don’t be partial — being anju SK (@beinganjuSK1) August 16, 2021