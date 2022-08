Chahatt Khanna ने Urfi Javed को किया ब्लॉक, एक्ट्रेस बोलीं- अगर ड्रामे का पार्ट नहीं बनना तो...

Urfi Javed and Chahatt Khanna catfight: सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद और चाहत खन्ना के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है. दोनों एक्ट्रेसेस के बीच इस लड़ाई की शुरूआत चाहत खन्ना से हुई थी. चाहत ने उर्फी के फैशन सेंस पर ताना मारा, तो उर्फी ने भी जवाब देना शुरू कर दिया. चाहत उर्फी के जवाब से इतनी ज्यादा गुस्से में आईं कि उन्होंने एक्ट्रेस को सोशल मीडिया से ब्लॉक कर दिया.

चाहत ने उर्फी को किया ब्लॉक

चाहत खन्ना ने इंस्टाग्राम पर पहले उर्फी के येलो आउटफिट पर कमेंट करते हुए उन्हें भला बुरा कहा. इसके बाद जब उर्फी ने जवाब देना शुरू किया, तो बोलीं कि मुझे ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना है. चाहता इंस्टा स्टोरी में लिखती हैं, मैं आज जिस भी मुकाम पर हूं. वहां तक बहुत मेहनत से पहुंची हूं. मेहनत की कमाई से अपनी लाइफ जी रही हूं. उर्फी के क्लास पर बोलते हुए चाहत ने लिखा, मेरा तलाक आसानी से टारगेट किया जाने वाला मुद्दा है. जिनके पास क्लास है. वो ऐसा नहीं करेंगे. पर मैं किसी क्लासलेस इंसान से क्लास रखने की उम्मीद ही क्यों कर रही हूं.

उर्फी जावेद का पोस्ट

चाहत की इस पोस्ट पर उर्फी जावेद का जवाब आया है. उर्फी लिखती हैं, ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना है. पर किसी महिला को बिना वजह स्लट शेम करना है. आप मुझे क्लासलेस बता रहे हो. आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया. अगर आपको नाटक का पार्ट नहीं बनना है, तो फिर बिना वजह लोगों को बुली करना छोड़ दो. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपको अटेंशन नहीं मिल रही है. यहां तक कि हाफ न्यूड पिक्चर अपलोड करने के बाद भी. आपने दो बार तलाक लिया. अपनी उम्र से छोटे लड़के को डेट कर रही हो. आप वो कर रही हो, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो फिर मुझे क्यों जज कर रही हो?

हॉस्पिटल में एडमिट हुईं उर्फी

इधर चाहत खन्ना और उर्फी की कैटफाइट चल रही थी. वहीं दूसरी ओर उर्फी जावेद के हॉस्पिटल में एडमिट होने की खबर सामने आ गई है. एक्ट्रेस के एक करीबी सूत्र का कहना है कि 6 अगस्त को उन्हें करीब 103-104 फीवर था, जिसके बाद उन्हें फौरन मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया. कहा जा रहा है कि उर्फी का ब्लड टेस्ट कराया गया है. जिसके बाद ये पता चल जायेगा कि आखिर उनकी बीमारी की वजह है क्या.

Get Well Soon Urfi!