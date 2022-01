Umar Riaz ने Geeta Kapur को दिया करारा जवाब, लिखा- 'देश की सेवा करता हूं, आपने नेशनल टीवी पर मुझे नीचा दिखाया'

उमर रियाज की जर्नी बिग बॉस 15 में बिल्कुल आसान नहीं रही. शो में कई बार उमर के एग्रेशन को उनके प्रोफेशन से जोड़कर उन्हें जज किया गया है. सलमान खान ने भी उमर को एक डॉक्टर होकर एग्रेसिव होने पर कई बार लताड़ा. वहीं वीकेंड का वार एपिसोड में उमर के एविक्शन से पहले शो में गेस्ट बनकर आईं कोरियोग्राफर गीता कपूर ने भी उमर के प्रोफेशन पर सवाल उठाए. अब उमर ने उन्हें नीचा दिखाने के लिए गीता कपूर को करारा जवाब दिया है.

गीता कपूर को उमर का जवाब

उमर रियाज ने ट्वीट करके कोरियोग्राफर गीता कपूर को कहा कि उन्होंने नेशनल टेलीविजन पर एक नेरेटिव सेट करने के लिए उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की है. उमर ने अपने एक ट्वीट में लिखा- गीता कपूर आपने एक रियलिटी शो में मेरे बिहेवियर और एक डॉक्टर के रूम में मेरे प्रोफेशन को जोड़कर मुझे जज किया है. मेरे रीएक्शन हमेशा मेरे प्रति एक्शन पर निर्भर थे, जिसे आप समझ नहीं पाईं. यह बहुत खराब है कि आपने मेरे बारे में नेरेटिव सेट करने के लिए मुझे नेशनल टीवी पर नीचा दिखाने की कोशिश की है.



@geetakapur u have intermingled my profession as a doctor and my behaviour in a reality show and judged me. My rxn has always been on an action towards me which u failed to understand. Its so unfortunate that you tried to demean me on national tv jus to set a narrative about me.

उमर ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा- जब पूरे भारत में कोविड ने दस्तक दी थी, तब में अपनी हेल्थ के बारे में सोचे बिना दिन-रात अपने देश और अपने लोगों की सेवा कर रहा था, क्योंकि मुझे विरासत में यही मिला है. जो सिर्फ सेवा करना और देना है. अपने बारे में सोचना नहीं.

@geetakapur maam, ill tell u my inherit nature. When covid hit all india,i was the one working all day night to serve my country and my people without thinking about my health coz that is what i got in inheritance which is to serve and to give and not think about myself.