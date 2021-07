बिग बॉस OTT की कमान करण जौहर को, भड़के यूजर्स, शो बायकॉट करने की मांग

बिग बॉस 15 को अब उसका नया होस्ट मिल गया है. हालांकि ये सिर्फ ओटीटी के लिए है. बिग बॉस ओटीटी करण जौहर 6 हफ्तों के लिए होस्ट करेंगे. फैंस की डिमांड थी कि सिडनाज या फिर सिद्धार्थ शुक्ला शो को होस्ट करें, लेकिन चैनल ने करण जौहर को ऑनबोर्ड लाकर बीबी लवर्स को हैरान कर दिया है.

करण जौहर होने लगे ट्रोल

वैसे सोशल मीडिया पर करण जौहर के बिग बॉस से जुड़ने का खास वैलकम नहीं किया जा रहा है. सभी जानते हैं कि करण जौहर को हेटर्स मूवी माफिया, नेपोटिज्म किंग कहकर ट्रोल करते हैं. करण जौहर की यही इमेज उन्हें यहां भारी पड़ रही है. करण पर मूवी माफिया का बिल फाड़ने वाले ट्रोल्स ने एक बार फिर करण जौहर को कठघरे में ला खड़ा कर दिया है. कई यूजर्स का कहना है क्योंकि अब बिग बॉस को करण जौहर होस्ट कर रहे हैं इसलिए वे इस शो को बायकॉट करेंगे. वहीं सिद्धार्थ शुक्ला को बतौर होस्ट देखने की उम्मीद लगाए बैठे फैंस को भी मेकर्स के इस फैसले से मिर्ची लगी है.

WTH kis Cartoon ko bula lia show host karne ke liy 🌝

#BigbossOTT #BiggBoss15 pic.twitter.com/1Bqa1gNPzR — 𝗥𝗶𝗮 𝗝𝗵𝗮🐬 (@RiaJhaa) July 24, 2021

Karan johar is hosting #bigbossOTT.... All the more reasons to stop watching BigBoss! — Nisarg Pandya (@ChiefGroovy) July 24, 2021

करण जौहर को ट्रोल करते हुए ढेरों मीम्स वायरल हो रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- करण जौहर बिग बॉस ओटीटी होस्ट करेंगे इसका हाल रणबीर कपूर की बॉम्बे वेलवेट से भी बुरा होगा. दूसरे ने लिखा- मूवी माफिया करण को अब शो भी मिलने लगे. अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी बायकॉट करना होगा. कईयों ने करण जौहर को झेलने की बात लिखी है. एक यूजर ने कहा कि मेकर्स करण जौहर के बदले रोहित शेट्टी को होस्ट रख लेते तो अच्छा होता.

Dear @justvoot bad Choice 💔 and ya please ask him not to dance on Radha Teri Chunri.....#BBOttOnVoot #BigBossOTT pic.twitter.com/rRFWtEfZxa — 𝗥𝗶𝗮 𝗝𝗵𝗮🐬 (@RiaJhaa) July 24, 2021

करण जौहर ने बताया है कि वे बिग बॉस को करीब से फॉलो करते हैं. ये भी कहा कि वे बिग बॉस ओटीटी के वीकेंड का वार अपने स्टाइल में होस्ट करेंगे. जो कि फैंस के लिए देखना मजेदार होगा. अब ये तो 8 अगस्त को ही मालूम पड़ेगा करण जौहर दर्शकों का दिल जीत पाते हैं या नहीं.