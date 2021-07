कसौटी जिंदगी की फेम एक्टर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, हुए गिरफ्तार

टीवी एक्टर प्राचीन चौहान मुसीबत में फंस गए हैं. छेड़छाड़ के आरोप में मुंबई पुलिस ने एक्टर को गिरफ्तार किया है. प्राचीन कई टीवी शोज और वेब सीरीज का हिस्सा रहे हैं.

एकता कपूर के कई शोज में दिखे प्राचीन

मंबई में मलाड ईस्ट की पुलिस ने एक्टर को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया. पीड़िता ने प्राचीन के खिलाफ केस दर्ज कराया है. पुलिस ने धारा 354 ,342 ,323 , 502 (2) के तहत केस दर्ज किया है. प्राचीन से पहले टीवी एक्टर पर्ल वी पुरी पर भी गंभीर आरोप लगे थे. नाबालिग से रेप के आरोप में पुलिस ने पर्ल को गिरफ्तार किया था. टीवी इंडस्ट्री से एक-एक कर लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिन्हें जानकर टीवी ऑडियंस को झटका लग रहा है. प्राचीन कई बड़े शोज का हिस्सा रहे हैं.

TV actor Pracheen Chauhan, who also appeared in serial 'Kasauti Zindagi Kay' season 1, arrested for allegedly molesting a girl. A case has been registered: Mumbai Police



