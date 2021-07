KRK ने नहीं किया हसीन दिलरुबा का रिव्यू, तापसी-विक्रांत को बताया C ग्रेड एक्टर्स

2 जुलाई को तापसी पन्नू, विक्रांत मैसी, हर्षवर्धन राणे की फिल्म हसीन दिलरुबा नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई. फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. लेकिन कमाल राशिद खान, जो कि अपने रिव्यूज के लिए ही फेमस हैं, उन्होंने इस मूवी का रिव्यू नहीं किया है. केआरके ने इसकी वजह बताते हुए फिल्म और उसके एक्टर्स को सी ग्रेड का बताया है.

केआरके ने बताई हसीन दिलरुबा का रिव्यू ना करने की वजह

केआरके को फैंस की तरफ से हसीन दिलरुबा का रिव्यू करने के रिक्वेस्ट आ रहे थे. लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इंकार कर दिया. उनका कहना है कि वे सी ग्रेड फिल्में के सी ग्रेड एक्टर्स को रिव्यू नहीं करते. केआरके ने ट्वीट कर लिखा- कई लोगों ने मुझे हसीन दिलरुबा का रिव्यू करने को कहा. पहली बात ये कि मुझे नहीं पता ये फिल्म कब रिलीज हो रही है और कहां. दूसरी बात ये कि मैं सी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड एक्टर्स को रिव्यू नहीं करता हूं. क्योंकि मैं मैं मैं डॉक्टर केआरके दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक हूं.

Many people are asking me to review film #HaseenDillruba! First thing I don’t know, when this film released and where. Second thing I don’t review C grade films of C grade actors because Me Me Me #DrKRK is the No.1 critic in the world.