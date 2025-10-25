scorecardresearch
 

नीलम के बाद अमाल से टूटा तान्या का रिश्ता? सिंगर ने बुलाया 'फेक', फूट-फूटकर रोईं

अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती में दरार पड़ चुकी है. सिंगर, अपनी दोस्त से नाराज हैं. तान्या भी अमाल को खोकर दुखी हैं और रोती दिखाई दी हैं. अब वीकेंड का वार से पहले दोनों एक-दूसरे के खिलाफ हो गए हैं.

अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती टूटी? (Photo: Screengrab)
अमाल मलिक और तान्या मित्तल की दोस्ती टूटी? (Photo: Screengrab)

बिग बॉस का घर में इस समय कई बदलाव देखने मिल रहे हैं. घरवाले एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं. कहीं दोस्ती टूट रही है, तो कहीं नए दोस्त बन रहे हैं. भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम गिरी और तान्या मित्तल की दोस्ती भी टूट चुकी है. नीलम का कहना है कि तान्या ने उनसे दगाबाजी की. वो फरहाना के साथ शामिल हो गईं, जिससे बाकी घरवाले भी नाराज हुए. 

अमाल की बातों से टूटा तान्या का दिल

घरवाले तान्या की दगाबाजी से बिल्कुल खुश नहीं नजर आए. उन्होंने तान्या को खूब खरी-खोटी सुनाई. अमाल ने उनसे कह डाला कि जो नीलम की नहीं हो सकी, वो उनकी और बाकी सभी घरवालों की क्या होंगी. घरवालों ने तान्या परल कई आरोप लगाए. लेकिन इन सब में अमाल की बातों से तान्या को सबसे ज्यादा दर्द महसूस हुआ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अमाल ने तान्या से कहा कि उन्हें अब बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि पूरे घर का फोकस, अब उनपर शिफ्ट हो चुका है. उन्हें जो अटेंशन चाहिए था, वो अब मिल चुका है. अमाल ने तान्या को 'फेक' बुलाया, जिसके बाद मामला काफी गंभीर हुआ. थोड़ी देर बाद, तान्या रोती-बिलखती नजर आईं. उन्हें अमाल की बातों का बहुत दुख पहुंचा. तान्या ने बिग बॉस के घर में हमेशा सिंगर को सपोर्ट किया, ऐसे में जब अमाल ने उन्हें फेक बुलाया, तो उनका दिल टूट गया. 

हालांकि तान्या और अमाल के बीच ये लड़ाई यहीं तक नहीं थमी. दोनों 'वीकेंड का वार' से पहले भी एक-दूसरे से भिड़ते नजर आए. अमाल ने तान्या से नए प्रोमो में कहा कि वो उनसे नहीं भिड़ सकतीं. सिंगर ने घरवालों से कहा कि अब तान्या बहुत खुश होंगी क्योंकि पूरा वीकेंड का वार तान्या के इर्द-गिर्द होगा. सभी लोग सलमान से तान्या को लेकर बातें कहेंगे जिससे उन्हें अटेंशन मिलेगी. फैंस अमाल और तान्या के बीच पनप रहे इस टेंशन से बिल्कुल खुश नहीं हैं. उन्हें दोनों की जोड़ी बेहद पसंद थी, ऐसे में उनका झगड़ा कई लोगों को निराश करेगा.

'वीकेंड का वार' में सलमान लेंगे तान्या का पक्ष

इस हफ्ते 'वीकेंड का वार' में सलमान, तान्या मित्तल को सपोर्ट करते दिखाई देंगे. शो के प्रोमो में देखा गया है कि उन्होंने नीलम को लताड़ लगाई है, जो तान्या और फरहाना की बॉन्डिंग पर बवाल खड़ा कर रही हैं. उनका कहना है कि नीलम ने बेफिजूल बात का बतंगड़ बनाया. फरहाना, जिनका काम घर में लोगों को सुरसुरी लगाना है, वो इस बार भी अपने गेम में कामयाब हुईं.

वो तान्या और नीलम को अलग करने में कामयाब हुईं. इसके बाद, सलमान ने मृदुल को भी तान्या की बातें घरवालों के सामने लीक करने पर फटकारा. उन्होंने कहा कि मृदुल तान्या का गेम समझ नहीं पाए, यहां तक कि वो 'बिग बॉस' का खेल भी नहीं समझ पा रहे हैं.

