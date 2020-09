नेहा के 12 साल बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ने पर प्रोड्यूसर ने किया रिएक्ट

Iss saal Gokuldhaam vaasi kaise manayenge Ganesh utsav? Jaanne ke liye dekhte rahiye #TaarakMehtaKaOoltahChashmah Mon-Fri raat 8:30 baje, sirf Sony SAB par!

A post shared by SAB TV (@sabtv) on Aug 27, 2020 at 8:33am PDT