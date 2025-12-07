scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

17 साल बाद बंद होने जा रहा 'तारक मेहता'? असित मोदी ने तोड़ी चुप्पी, बोले- संभव होगा...

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' 2008 से दर्शकों का पसंदीदा सिटकॉम रहा है. शो के निर्माता असित मोदी ने शो के भविष्य को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि शो तब तक चलेगा जब तक दर्शक इसे पसंद करते रहेंगे.

Advertisement
X
तारक मेहता के कलाकारों का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट? असित कुमार मोदी ने बताया सच (Photo: Instagram @Asitkumarrmodi)
तारक मेहता के कलाकारों का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट? असित कुमार मोदी ने बताया सच (Photo: Instagram @Asitkumarrmodi)

'तारक मेहता का उल्ट चश्मा' 2000 के दशक के हर बच्चे की यादों का एक अहम हिस्सा है. लेकिन जैसे-जैसे शो बढ़ा और साल बीते, कई कलाकारों ने विदाई ली, कुछ दर्शकों ने इस बदलाव को स्वीकार किया, जबकि कुछ को लगा कि शो की असली भावना बदल गई है. अब शो के निर्माता असित मोदी ने बताया है कि वो कब तक इस शो को चलाना चाहते हैं.

क्या बंद होगा 'तारक मेहता'?
भारत के सबसे पसंदीदा सिटकॉम्स में से एक 'तारक मेहता'﻿ ने कई सालों तक दर्शकों का मनोरंजन किया है. शो पहली बार 2008 में प्रसारित हुआ था और जल्दी ही हर बच्चे की पसंदीदा शाम की कंपनी बन गया. नए एपिसोड्स का इंतजार करने से लेकर रविवार को दोबारा देखने तक, एक पूरी पीढ़ी 'टपू सेना' के साथ बड़ी हुई. पर पिछले कुछ सालों में इस सीरीज के कई कलाकार शो छोड़ चुके हैं, लेकिन इसकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. 

शो के चलने को लेकर सवाल उठे हैं. शो के निर्माता असित मोदी ने बताया कि ये सीरीज कब तक चलेगी. एक इवेंट के दौरान असित मोदी ने कहा कि शो अभी भी चल रहा है और हम इसे तब तक जारी रखेंगे जब तक संभव होगा. मैं देखता हूं कि लोग अभी भी इसे पसंद करते हैं. तारक मेहता एक ऐसा शो है, जो हंसी और खुशी देता है. मुझे खुशी है कि लोग इसे बड़ी रुचि से देखते हैं. ये सिर्फ एक शो नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, जिसे दर्शकों से बड़ा प्यार मिल रहा है. मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है और मेरी टीम भी कड़ी मेहनत करती है.

सम्बंधित ख़बरें

taarak mehta show sodhi gurucharan singh
तारक मेहता वाले सोढ़ी ने एक्ट‍िंग छोड़ खोला ब‍िजनेस, लाखों में कमाई 
Priya Ahuja Rajda
'तारक मेहता' की 'रीटा रिपोर्टर' ने बनाया रिकॉर्ड, पीठ पर रखा 60kg वजन 
Deepti Sadhwani
'तारक मेहता' के सेट पर होता है कैसा बर्ताव, एक्ट्रेस ने बताया पर्दे के पीछे का सच  
When dayaben will return?
कब होगी 'दयाबेन' की वापसी, सुनकर इरिटेट हुए 'अय्यर', बोले... 
Palak Sindhwani
'तारक मेहता' के मेकर्स संग सुधरे पुरानी 'सोनू' के रिश्ते, असित बोले- पेमेंट को लेकर... 
Advertisement

ओटीटी पर क्या बोले असित मोदी
असित कुमार मोदी ने टीवी और OTT के बीच संबंध पर भी बात की. उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी फर्क डालती है. लोग कहते हैं टीवी देखने वाले कम हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम अच्छा कंटेंट दिखाएं, तो दर्शक जरूर आएंगे. टीवी पूरे परिवार को एक साथ लाने का काम करता है. पूरा परिवार इसे साथ में देखता है. टीवी हमेशा अपनी जगह बनाए रखेगा. 

उन्होंने कहा कि आज हर प्लेटफॉर्म अच्छा कंटेंट दे रहा है. चाहे OTT हो, टीवी हो, या सोशल मीडिया, ऐसा लगता है कि दर्शकों के लिए विकल्पों की भरमार है. तारक मेहता शो अब ऐप पर भी उपलब्ध हैं. अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप चैनल या ऐप बदल सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement