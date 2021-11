'तारक मेहता...' के 'जेठालाल' ने बढ़ाई स्पैनिश जर्नलिस्ट की पॉपुलैरिटी, फोटो शेयर करते ही Twitter पर बढ़े 200 फॉलोअर्स

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो इंडियन टेलीविजन के सबसे हिट और पॉपुलर शोज में से एक है. शो टीआरपी के मामले में सभी को पछाड़ चुका है. इस शो का हर एक कैरेक्टर फैंस के दिलों पर राज करता है. इस शो की पॉपुलैरिटी सिर्फ देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इस शो और शो के हर एक किरदार को फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है. खासकर 'जेठालाल' के कैरेक्टर को.

'जेठालाल ने बढ़ाई स्पैशिन जर्नलिस्ट की पॉपुलैरिटी'

अब आप 'तारक मेहता...' के 'जेठालाल' की पॉपुलैरिटी और फैन फॉलोइंग का अंदाजा इस बात से ही लगा सकते हैं कि जेठालाल की एक फोटो शेयर करने पर एक स्पैनिश जर्नलिस्ट के ट्विटर पर 200 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं. इस बात की स्पैनिश चैस जर्नलिस्ट David Llada ने खुद जानकारी दी है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- जेठालाल को एक बार मेंशन करने पर अचानक से मेरे 200 फॉलोअर्स बढ़ गए हैं.

One mention to Jethalal and all of a sudden I have 200 followers more 😯😂