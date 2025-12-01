प्रोड्यूसर पर लगाया हैरेसमेंट का आरोप-मंगेतर संग तोड़ी शादी, जब विवादों में रहीं शिल्पा शिंदे

'अंगूरी भाभी' बनकर एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे एक बार फिर 'भाभीजी घर पर हैं' सीरियल में लौट रही हैं. इस शो में अंगूरी भाभी का किरदार सबसे पहले शिल्पा शिंदे ने ही निभाया था. उनकी एक्टिंग और किरदार को दर्शकों से बेशुमार प्यार मिला था. मगर कुछ वक्त बाद ही उन्होंने शो छोड़ दिया था. लेकिन अब सालों बाद उनके फिर से शो में वापसी करने की चर्चा है. शिल्पा अपने कमबैक को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं.

जब विवादों में रहीं शिल्पा शिंदे

शिल्पा शिंदे की बात करें तो वो अपने बेबाक और बिंदास एटीट्यूड के लिए जानी जाती हैं. वो हमेशा बिना किसी फिल्टर के अपनी राय दुनिया के सामने रखती हैं. इस वजह से वो कई दफा कंट्रोवर्सी में भी घिर चुकी हैं. आइए जानते हैं शिल्पा शिंदे किन-किन विवादों की वजह से चर्चा में रही हैं...

प्रोड्यूसर पर लगाए थे ये आरोप

'अंगूरी भाभी' शिल्पा शिंदे के करियर का सबसे पॉपुलर किरदार रहा है. उन्हें इस कैरेक्टर की वजह से घर-घर में खास पहचान मिली. लेकिन हर किसी को तब झटका लगा था जब उन्होंने शो से मिल रहे फेम और प्यार के बीच 'भाभीजी घर पर हैं' को बीच में ही छोड़ दिया था.

शिल्पा शिंदे ने शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. शिल्पा ने दावा किया था कि प्रोड्यूसर ने उन्हें फोटो के बहाने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी. फीस को लेकर भी शिल्पा के मेकर्स संग कई विवाद हुए थे.

करण जौहर को सुनाई थी खरी-खोटी

'झलक दिखला जा 10' को लेकर शिल्पा विवादों से घिर चुकी हैं. दरअसल, शो में शिल्पा कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थीं. उन्होंने शो के जजेस पर अनफेयर होने का आरोप लगाया था. शिल्पा ने शो के जजेस करण जौहर, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही पर दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए बायस्ड होने के आरोप भी लगाए थे. शिल्पा ने वीडियो शेयर करके करण जौहर को खूब खरी खोटी सुनाई थी.

शादी से पहले तोड़ दिया था रिश्ता

शिल्पा शिंदे अपने रिलेशनशिप को लेकर भी विवादों में रह चुकी हैं. दरअसल, शिल्पा शिंदे एक समय पर एक्टर रोमित राज संग रिश्ते में थीं. दोनों की सगाई भी हो गई थी और शादी करने वाले थे. लेकिन शादी से कुछ वक्त पहले ही उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया था. शिल्पा ने कहा था कि दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी नहीं थी. एक्ट्रेस ने ये भी दावा किया था रोमित के घर वाले उनसे ज्यादा डिमांड करते थे, जिस वजह से उन्होंने शादी से पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था.

