Bigg Boss OTT: TRP के लिए मेकर्स ने तोड़े शो के नियम? शमिता की दूसरी बार एंट्री से निराश दिखे फैंस

बिग बॉस ओटीटी का आगाज हो चुका है. शो में कंटेस्टेंट्स की एंट्री कराई जा रही है. लेकिन शो में ऐसी कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और निराश भी हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है और फैंस उन्हें देखकर खुश क्यों नहीं हैं? तो आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी में इस बार विवादों से घिरीं शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने शो में एंट्री की है. शमिता को शो में देखकर फैंस खुश नहीं हैं.

बिग बॉस के इतिहास में पहली बार एक कंटेस्टेंट्स को दी गई दूसरी बार एंट्री

सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिग बॉस के इतिहास में शमिता शेट्टी पहली ऐसी कंटेस्टेंट हैं, जिन्हें दूसरी बार डे वन से एक कंटेस्टेंट के रूप में शो में एंट्री दी गई है. हालांकि, शो में राखी सावंत, अर्शी खान, विकास गुप्ता समेत कई चेहरे दूसरी या तीसरी बार दिखाई दे चुके हैं. लेकिन ये लोग या तो बीच शो में चैलेंजर बनकर आए हैं या फिर किसी कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने. ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी कंटेस्टेंट को शो में एक बार शामिल होने के बाद दूसरी बार भी पहले दिन से ही कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री दी गई है.

क्या TRP के लिए बिग बॉस ने तोड़े अपने ही नियम?

बता दें कि शमिता से पहले तो किसी भी कंटेस्टेंट को शो में दूसरी बार कंटेस्टेंट बनाकर नहीं लाया गया. अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिग बॉस शमिता शेट्टी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिग बॉस के फैंस ये भी दावा कर रहे हैं कि इन दिनों शेट्टी सिस्टर्स शमिता शेट्टी और शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी मामले की वजह से लाइमलाइट में हैं, तो उनकी लाइमलाइट और विवादों की वजह से शमिता को शो में दूसरी बार कंटेस्टेंट बनाकर लाया गया है, ताकि उनकी लाइमलाइट का शो की टीआरपी को फायदा पहुंच सके. अब सवाल ये उठता है कि क्या बिग बॉस ने महज टीआरपी के लिए शमिता शेट्टी को शो में बुलाया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है?

शमिता को शो में देखकर फैंस हो रहे निराश

बता दें कि शमिता शेट्टी राज कुंद्रा के चलते इन दिनों ट्रोलर्स के निशाने पर हैं. राज कुंद्रा को सपोर्ट करने की वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें आए दिन खरी-खोटी सुनाते रहते हैं. वहीं, इसी बीच शो में शमिता की दूसरी बार हुई एंट्री से लोग निराश नजर आ रहे हैं और इसे अनफेयर मान रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "सेम कंटेस्टेंट को बार-बार शो में क्यों लाते हो. ऐसा है तो KRK को भी ले आओ."

Same contestants ko baar baar kyu leke aate ho ???



Aisa hai toh Bring @kamaalrkhan as well.#BiggBossOTT #ShamitaShetty pic.twitter.com/RQ3JJMwubr — 𝐍𝐚𝐡𝐲𝐚𝐧 (@nahyancr7) August 8, 2021

एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'वो यहां दोबारा क्या कर रही हैं?'

एक यूजर ने लिखा, 'शमिता को क्यों लाए हो, कोई ओर नहीं मिला क्या?'