शहनाज गिल को देख हिमांशी खुराना-शेफाली बग्गा परेशान, बोलीं- उन्हें ऐसे देखा नहीं जा रहा

बिग बॉस 13 के विजेता रहे सिद्धार्थ शुक्ला के दुनिया छोड़ जाने के बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मातम पसरा हुआ है. उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल का रो-रोकर बुरा हाल है. सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में शहनाज काफी बुरी हालत में पहुंची थीं और उन्हें देखकर सभी को बड़ा झटका लगा था. ऐसे में बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट्स रहीं शेफाली बग्गा और हिमांशी खुराना, शहनाज के लिए परेशान हो गई हैं. दोनों ने शहनाज को लेकर ट्वीट किए हैं.

हिमांशी ने जताई शहनाज के लिए चिंता

शेफाली बग्गा ने ट्वीट कर लिखा, 'शहनाज को ऐसे टूटा हुआ देखा नहीं जा रहा.' तो वहीं हिमांशी खुराना ने कहा, 'नहीं यार, नहीं नहीं. ऐसा दिन किसी की जिंदगी में ना आए. शहनाज गिल लव यू, ताकतवर बनी रहो प्यारी दोस्त.' इस दोनों सेलेब्स के अलावा फैंस भी शहनाज गिल का हाल देखने के बाद हैरान और चिंतित हो गए हैं. किसी से भी शहनाज का यह हाल देखा नहीं का रहा है. फैंस लगातार शहनाज को लेकर ट्वीट कर रहे हैं.

Nai yaar no no Aisa din kisi ki life me na aye #ShehnaazGiII love you stay strong my love — Himanshi khurana (@realhimanshi) September 3, 2021

Shehnaaz ko aise toota hua dekha nahi ja raha 💔😢 — Shefali Bagga (@shefali_bagga) September 3, 2021

I've heard lot of tragic love story on movies and stories but now I av seen with my own eyes, Sidharth and shehnaz were so in love I did not expect this days will come..... more love and strength to my love sana❤️ #ShehnaazGiII — sen__lim99 (@Lim99Sen) September 3, 2021

Just felt down from the core of my heart only 4 #ShehnaazGiII none can imagine how huge pain She is going through I wish that #SidhharthShukla don't left her so soon she can't be she without him, can't express my sorrow after seeing it #sidnaaz 4ever only death could apart them😭 pic.twitter.com/H2bCFwB6wf — MAHI SRIVASTAVA (@MaangeetMahi) September 3, 2021

Maa ka beta chalagaya,, Behen ka Bhai chalagaya,,, humara hero chalagaya par Sana ka sab kuch chala gaya.. never imagined to see her like this God give her strength 💔💔💔 — I am Chinmoy (@chinmoy_1979) September 3, 2021

रोते-बिलखते, बेसुध हाल में सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में पहुंचीं शहनाज, भाई ने संभाला

सिद्धार्थ के लिए हिमांशी ने किया था ट्वीट

बता दें कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला करीबी दोस्त थे. दोनों के बीच अफेयर होने की बात भी कई बार कही गई थी. लेकिन दोनों एक दूसरे को दोस्त बताते थे. वहीं बिग बॉस 13 में शहनाज गिल और हिमांशी खुराना की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं थी. दोनों के बीच जमकर लड़ाई भी हुई थी. लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में हिमांशी, शहनाज गिल के साथ खड़ी है और लगातार ट्वीट और पोस्ट्स शेयर कर रही हैं.

Good Bye Sidharth Shukla: 'अकेला हूं, अकेले खुश हूं...' सबको अकेला छोड़ गया ये कहने वाला सिद्धार्थ

Kahani aise khatam hui ki sab ro diye taliya bjate #ripsidharthshukla.

I’m thinking about shehnaz what she’s going thru ... my love I wish main apke lie waha hoti — Himanshi khurana (@realhimanshi) September 2, 2021

नम आंखों से आसिम रियाज ने कहा अलविदा

इससे पहले हिमांशी खुराना ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था, 'कहानी ऐसे खत्म हुई कि सब रो दिए तालियां बजाते #ripsidharthshukla. मैं शहनाज के बारे में सोच रही हूं, वह किस तरह इस सबका सामना कर रही होगी...काश मैं आपके लिए वहां होती.' इसके अलावा हिमांशी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी कुछ पोस्ट शहनाज के लिए शेयर किए थे. शुक्रवार को हिमांशी खुराना के बॉयफ्रेंड आसिम रियाज सिद्धार्थ के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे. आसिम की श्मशाम भूमि में बारिश में उदास बैठे हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है.