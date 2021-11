Shamita Shetty के सिर चढ़कर बोल रहा सलमान का सपोर्ट, Umar Riaz को खुलेआम दी धमकी

बिग बॉस 15 में राकेश बापट और नेहा भसीन की एंट्री के बाद शमिता शेट्टी का गेम स्ट्रॉन्ग होने की उम्मीद की जा रही थी. लेकिन उमर रियाज के कैप्टन बनने से शमिता शेट्टी का गेम कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है. कैप्टन बनने के बाद उमर रियाज दो बार शमिता को VIP जोन में शामिल होने की रेस से बाहर कर चुके हैं, जिसके बाद शमिता सरेआम उमर को सलमान खान की धमकी देते हुए दिखाई दीं.

शमिता ने उमर को दी वीकेंड का वार की धमकी

दरअसल, बीते एपिसोड में बिग बॉस ने घरवालों को वीआईपी जोन में शामिल होने का एक दूसरा टास्क दिया. इस टास्क की ढोर पहले से वीआईपी जोन में शामिल हो चुके कंटेस्टेंट्स करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, निशांत को उमर के हाथ में थी. लेकिन इन चारों ने मिलकर शमिता को एक बार फिर वीआईपी जोन से बाहर कर दिया. इसके बाद शमिता गुस्से से उमर को बुरी तरह लताड़ते और धमकाते हुए नजर आईं.

शो की लाइव फीड से शमिता शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो उमर को धमकाते हुए नजर आ रही हैं. शमिता उमर से कहते दिख रही हैं- उमर तुम्हें शर्म आनी चाहिए. उमर इसपर पूछते हैं- मैंने क्या किया है? तो शमिता गुस्से से कहती हैं- गेम शुरू होने से पहले ही तूने अफसाना को दिया था. अब वीकेंड का वार में देखेंगे. मुझे जो देखना था मैंने देख लिया.

#ShamitaAunty Threatening #UmarRiaz ab #WeekendKaVaar me Dekhte hain😳



Dear @BeingSalmanKhan @ColorsTV @EndemolShineIND @mnysha This is so called Reality show?? Where everyone knows #ShamitaShetty is being favoured by makers openly Since Day1pic.twitter.com/CdAjHdOD8W