BB: राकेश बापत को मिस कर रहीं शमिता शेट्टी, जय भानुशाली ने सिखाया कैसे बनें मराठी पत्नी

बिग बॉस सीजन 15 का धमाकेदार आगाज हो चुका है. बीबी ओटीटी के फाइनलिस्ट की भी घर में एंट्री हो चुकी है. बिग बॉस ओटीटी में शमिता शेट्टी का राकेश बापत संग कनेक्शन देखने को मिला था. दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं. बीबी ओटीटी में शमिता को राकेश का साथ मिला था. वे दोनों ज्यादातर वक्त साथ में बिताते थे. लेकिन अब बीबी15 में राकेश नहीं हैं. ऐसे में शमिता शेट्टी को उनकी याद आ रही है.

बीबी 15 में राकेश बापत को मिस कर रहीं शमिता शेट्टी

सोमवार के एपिसोड में शमिता शेट्टी को राकेश को याद करते हुए देखा गया. इस दौरान जय भानुशाली शमिता को चिढ़ाते दिखे. जय ने शमिता को बताया कि कैसे वे एक मराठी पत्नी बन सकती हैं. शमिता घर में जय भानुशाली, विधि पांड्या, उमर रियाज, विशास कोटियन, तेजस्वी प्रकाश के साथ बैठी हुई थीं और चिल कर रही थीं. इस दौरान वे बताती हैं कि वे राकेश को कितना मिस कर रही हैं.

Awwwwwwiiiieee, @ShamitaShetty Missing @RaQesh19 and all the housemates teasing her! 😁🤣😍 Such a Cutiiiieeeeeeee! 😍 And okay, SHAMITA SHETTY BAPAT Sounds All LIT! 😍😍🔥🔥🙈 #ShamitaShetty #RaqeshBapat #ShaRa#BiggBoss15 @ColorsTV @BiggBoss pic.twitter.com/dRAYPO3AH3