पंखे में फंसा दुपट्टा, दब गया गला, 'स्वर्ण घर' के एक सीन में उड़ी लॉजिक की धज्जियां, वायरल

आये दिन डेली सोप के कई ऐसे सीन वायरल होते रहते हैं, जिसमें लॉजिक की धज्जियां उड़ती दिखती हैं. इस बार ये काम कलर्स टीवी के शो 'स्वर्ण घर' (Swaran Ghar) ने किया है. कलर्स के इस शो के लीड एक्टर संगीता घोष (Sangita Ghosh) और रोनित रॉय (Ronit Roy) हैं. शो को रिलीज हुए कुछ ही समय हुआ है. वहीं अब इसके सीन ने सोशल मीडिया पर हल्ला मचा दिया है.

'स्वर्ण घर' का वायरल सीन

सोशल मीडिया स्क्रॉल करते-करते यूजर्स की नजर 'स्वर्ण घर' धारावाहिक के मजेदार सीन पर पड़ी. वीडियो में संगीता घोष हॉस्पिटल के एक कैंप में दिखाई दे रही हैं. जहां अजीत यानी शो के अजय चौधरी भी मौजूद हैं. दोनों के बीच कुछ बातचीत चल ही रही होती है. इस दौरान संगीता का दुपट्टा पीछे लगे पंखे में फंस जाता है. दुपट्टा आसानी से पंखे से निकाला जा सकता था. पर नहीं शो वालों को इसे दिलचस्प बनाना था और देखिये सीन का किस तरह पोस्टमार्टम किया गया.

Aashram 3 Trailer: खुल गया बदनाम आश्रम, 3 जून को दर्शन देने आ रहे हैं 'कलयुग के भगवान'

दुपट्टा एक छोर पंखे से फंसा था. शो की एक्ट्रेस चाहतीं तो एक हाथ दुपट्टा गर्दन से निकाल फेंकती. पर नहीं गले कसने का एक्ट करती रहीं. दूसरी ओर वहां खड़ी पब्लिक तमाशा देख रही है. बेचारी एक लड़की पंखे का प्लग निकालने की कोशिश करती है. पर वो भी कामयाब नहीं हो पाती. अजीत संगीत को बचाने की कोशिश करते हैं, पर इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि दुपट्टा निकाल फेंका जा सकता है. या फिर पंखे का स्विच ऑफ करके उन्हें बचाया जा सकता है. इसके बाद उन्होंने अपना हीरो वाला रूप दिखाते हुए दुपट्टे को दांत से काट दिया. शो के इस एपिसोड ने लॉजिक की जो बैंड बजाई है. वो देख कर सोशल मीडिया यूजर्स से नहीं रहा गया और उन्होंने मजे लेने शुरू कर दिये.

This is precisely why despite having some brilliant actors TV content is looked down upon, compared to Films and web. https://t.co/JHvRjw8mMF