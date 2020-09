कोरोना काल में बिग बॉस की शूटिंग करने से सलमान को लग रहा डर, कही ये बात

गुरुवार को बिग बॉस 14 की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी. होस्ट समलमान खान ने शो से जुड़ी बातों के अलावा ये भी बताया कि लॉकडाउन में उन्होंने कैसे अपना वक्त गुजारा. सलमान ने कोरोना काल में शूटिंग करने का एक्सपीरियंस और डर भी शेयर किया.

बकौल सलमान खान, मैं शूट होने से डर रहा हूं. हालांकि हर कोई सेफ्टी बरत रहा है. पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स पहन रहा है. लेकिन माइक एडजस्ट करने के लिए क्रू काफी पास आता है. मैं सर्दी, खांसी से डर रहा रहूं. हां, मैं पहले शूट करने से डर रहा था. क्योंकि मेरे घर में एक छोटा बच्चा है. मेरी बहन अर्पिता की बेटी आयत, मेरी भांजी है और मेरे पैरेंटेस हैं, हेलेन आंटी हैं. दूसरे बुजुर्ग लोग हैं परिवार में. जब पैरेंट्स और बच्चों के संक्रमित होने की बात सोचते हैं तो डर जाते हैं. अपने लिए डर नहीं लगता जितना अपनों के लिए लगता है. कोरोना ने पूरी दुनिया को शटडाउन कर दिया है.

Did we just see a spa, mall, theatre & a restaurant in the new #BB14 house? 😱 @BeingSalmanKhan #BB14PressConference #BiggBoss2020 pic.twitter.com/Rkm5Af0kel