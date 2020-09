बिग बॉस 14 के लॉन्च इवेंट में सलमान ने क्यों कहा- मेरी फीस कटती भी है तो मैं खुश हूं

बिग बॉस सीजन 14 को लेकर अभी से फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. कोरोना काल के बीच लॉन्च हो रहा सीजन 14 काफी हटके होने वाला है. बिग बॉस के अपकमिंग सीजन में कई सारे बड़े ट्विस्ट होंगे. जो गेम को और मजेदार बनाएगा.

गुरुवार को बिग बॉस की वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. जहां सलमान ने शो से जुड़ी कई सारी बातें की. इस दौरान शो के प्रोड्यूसर से बात करते हुए सलमान खान ने खुशी जताई कि सीजन 14 के शुरू होने से कई लोगों को रोजगार मिलेगा. प्रोड्यूसर ने बताया कि इस बार इक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा लेकिन हम सभी काम करने वालों को पूरी सैलरी दे रहे हैं. इस रिएक्ट करते हुए सलमान खान ने कहा- बहुत अच्छा, और मेरे बारे में क्या है?

Did we just see a spa, mall, theatre & a restaurant in the new #BB14 house? 😱 @BeingSalmanKhan #BB14PressConference #BiggBoss2020 pic.twitter.com/Rkm5Af0kel