'कैसा शो है ये?' तंग आकर जमीन पर बैठे पवन सिंह, बनाना पड़ा खाना, बोले- पागल हो जाएंगे

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सही मायने में टीआरपी किंग हैं. वो जिस भी शो में जाते हैं चार चांद लगा देते हैं. हाल ही में वो रिएलिटी शो बिग बॉस में शामिल हुए थे, इसके बाद अब वो लाफ्टर शेफ शो का मीटर हाई करने आ रहे हैं. एक के बाद एक उनके कई प्रोमो सामने आ रहे हैं, जहां वो सेलेब कंटेस्टेंट के साथ मौज-मस्ती करते दिखे रहे हैं. वहीं खाना बनाने में सबकी हेल्प कर परेशान भी हो रहे हैं.

पवन ने रोया दुखड़ा

पवन सिंह के आने पर सभी को बिहार की फेमस डिश लिट्टी-चोखा बनाने के टास्क दिया गया. इसमें एक्टर सभी की बारी-बारी से हेल्प करते दिखे. एल्विश यादव, कश्मीरा शाह, समर्थ जुरेल, ईशा सिंह सभी पवन के ईर्द-गिर्द चक्कर काटते दिखे. लेकिन सबके चिल्ला-चोट मचाने से भोजपुरी स्टार इतना परेशान हो गए कि जमीन पर बैठकर अपना दुखड़ा गाते दिखे. पवन कहते हैं- अरे हम पागल हो जाएंगे भाई. ये कौन सा गेम है भाई. फिर जमीन पर बैठकर ही लहसुन काटते हैं और कहते हैं- इसको बोलते हैं खड़ा लहसुन. हालांकि कृष्णा अभिषेक की बातें सुनकर उनका मूड लाइट भी खूब हुआ.

तेजस्वी संग किया फ्लर्ट

हालांकि वहीं एक और प्रोमो में वो रिक्शे पर बैठे एंट्री लेते हुए दिखाई दिए. ये देख सब झूम उठे. जब तेजस्वी प्रकाश उनसे कहती हैं कि- जितने भी गेस्ट आए उनसब में बेस्ट आप हैं, तो जवाब में एक्टर कहते हैं- ऐसे मत बोलो नहीं तो हम जान दे देंगे. सुनकर तेजस्वी हैरान हो जाती हैं, लेकिन करण कुंद्रा कहते हैं- थोड़ी देर और रुकोगे तो सही में जान चली जाएगी. लेकिन पवन कहां रुकने वाले थे, वो कहते हैं- चली भी जाएगी तो कोई गम नहीं. ये सुनकर तेजस्वी और चौंक जाती हैं. पवन का तेजस्वी से ऐसे फ्लर्ट करना फैंस को भी खूब पसंद आ रहा है.

पवन ने बनाई गोल रोटी

हालांकि पवन ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, वो किसी के लिए आटा गूंथते, किसी के लिए सब्जी काटते तो वहीं किसी को बैंगन का भर्ता बनाने में हेल्प करते दिखे. लेकिन सबसे हैरानी की बात, पवन को रोटी बनाते हुए देखना लगी. वो इस कदर रोटी को गोल गोल घुमाकर बेलते हुए दिखाई दिए कि शेफ हरपाल सिंह सोखी भी वाह कर उठे. वहीं कृष्णा ने कहा कि इतनी गोल तो भारती सिंह भी नहीं है जितनी गोल ये रोटी बनी है.

पवन सिंह का ये मस्तीभरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भरा पड़ा है. यूजर्स का कहना है कि इस एपिसोड की टीआरपी तो छप्पड़फाड़ आने वाली है.



